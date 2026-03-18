Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι αργά το βράδυ της Τρίτης (17/3) στο χωριό Μελισσόπετρα της Κόνιτσας. Τέσσερις άγνωστοι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εισήλθαν στο σπίτι όπου διαμένουν ο 83χρονος και η 76χρονη σύζυγός του, μετατρέποντας την ησυχία της βραδιάς σε έναν πραγματικό εφιάλτη.

Με την απειλή κυνηγετικού όπλου και πιστολιού

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες ήταν οπλισμένοι με κυνηγετικό όπλο και πιστόλι. Ακινητοποίησαν το έντρομο ζευγάρι και, υπό την απειλή των όπλων, άρχισαν να ερευνούν τους χώρους του σπιτιού για χρήματα και χρυσαφικά. Στο σπίτι των ηλικιωμένων βρήκαν μικρό χρηματικό ποσό, μόλις 180 ευρώ το οποίο αφαίρεσαν όπως επίσης πήραν και μερικά κοσμήματα που είχε η ηλικιωμένη γυναίκα.

Τους κλείδωσαν μέσα στο σπίτι – Τους εντόπισε μια γειτόνισσα

Πριν τραπούν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση, οι τέσσερις δράστες κλείδωσαν τους ηλικιωμένους μέσα στο σπίτι, αφήνοντάς τους αβοήθητους και σε κατάσταση σοκ. Το ζευγάρι εντοπίστηκε τελικά από μια γειτόνισσα, η οποία υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και έσπευσε στο σημείο. Η γυναίκα ήταν εκείνη που ενημέρωσε την Αστυνομία, η οποία έφτασε άμεσα στο χωριό.

Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Από εκείνη την ώρα, οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας και των συνόρων για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Η σήμανση συνέλεξε στοιχεία από τον χώρο της εισβολής, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις από τους ηλικιωμένους και κατοίκους του χωριού.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, επαναφέροντας τη συζήτηση για την αστυνόμευση στα απομακρυσμένα χωριά της παραμεθορίου.

Πηγή: epiruspost