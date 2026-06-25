Το πανελλήνιο έχει συγκλονίσει η φονική συμπλοκή που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 24 Ιουνίου στην Καλλιθέα, με θύμα ένα παιδί μόλις 15 ετών.

Πολλές ώρες μετά την δολοφονία, κανένα συγγενικό πρόσωπο δεν είχε αναζητήσει το νεαρό αγόρι που έμενε στον Διόνυσο Αττικής, γεγονός που έχει προβληματίσει τις αστυνομικές Αρχές.

Ο 15χρονος Π. πήγε με την παρέα του σε πλατεία της Καλλιθέας, όπου βρισκόταν ο καθ΄ομολογίαν δράστης, ετών 17, και από εκεί ξεκίνησε ο καβγάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», φαίνεται πως το κίνητρο σχετίζεται με ναρκωτικά, καθώς η παρέα του 15χρονου ήταν αρκετά μπλεγμένη σε αυτό τον σκοτεινό κόσμο.

Παράλληλα, η αστυνομία κατέρριψε το σενάριο του οπαδικού κινήτρου, καθώς θύτης και θύμα ήταν οπαδοί της ίδιας ομάδας.

Ο καβγάς ήταν τόσο έντονος, που εξελίχθηκε σε ανθρωποκυνηγητό στα στενά της Καλλιθέας. Η συμπλοκή κλιμακώθηκε απότομα στην οδό Μεγαλουπόλεως, όπου ο δράστης έβγαλε μαχαίρι και «κάρφωσε» τον Π. στον θώρακα, τραυματίζοντας τον θανάσιμα.

Για αρκετή ώρα, οι άνδρες της αστυνομίας του έκαναν ΚΑΡΠΑ, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο 15χρονος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο «Ιπποκράτειο», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ποιος ήταν ο 15χρονος που δολοφονήθηκε στην Καλλιθέα

Ο Π. που έχασε με τόσο βασανιστικό τρόπο τη ζωή του είχε έναν μικρότερο αδερφό και δύο γονείς.

Με εξωτερικό μάτι, δεν θα μπορούσε κανείς να διακρίνει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά σε αυτή την οικογένεια, όμως σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», οι γονείς δεν ήταν και τόσο κοντά στα παιδιά τους.

Σημειώνεται, μάλιστα, ότι το τελευταίο διάστημα τα δύο μικρά αγόρια δεν πήγαιναν καν σχολείο…

Οι παρέες του ήταν «μπλεγμένες» με ναρκωτικά και συνδέσμους ομάδων. Μαζί τους, λοιπόν, είχε επιλέξει καθημερινά να ρισκάρει τη ζωή του.

Γνώριζε και ο ίδιος πολύ καλά, αλλά και η παρέα του ότι γνωστοί του έχουν χάσει τη ζωή τους από ναρκωτικά και ότι έχουν κλειστεί μέσα σε ένα κελί λόγω χρήσης ή διακίνησης, παρόλα αυτά δεν τους σταματούσε κάτι, γιατί η «αίσθηση» της αδρεναλίνης είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο για τους νέους.

Ο 15χρονος Π. είχε και αυτός παραβατικό παρελθόν, καθώς είχε απασχολήσει τις αστυνομικές Αρχές και είχε συλληφθεί για οπλοκατοχή. Ειδικότερα, κυκλοφορούσε με μαχαίρια και σιδερογροθιές.

Έτσι, άλλωστε κατάφερε και η αστυνομία να ταυτοποιήσει τη σορό του, όχι επειδή κάποιος τον αναζήτησε, αλλά γιατί λόγω του ποινικού του μητρώου, και των καταγεγραμμένων δαχτυλικών αποτυπωμάτων του, η ΕΛ.ΑΣ κατάφερε να μάθει ποιο είναι το 15χρονο παιδί που άφησε την τελευταία του πνοή στην οδό Μεγαλουπόλεως.

Από την συγκεκριμένη υπόθεση εγείρονται πολλά ερωτήματα…

Πώς γίνεται ένα παιδί, που σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε κανένα οικονομικό πρόβλημα και φαινομενικά μια καλή οικογένεια, να μπλέκει σε έναν τόσο σκοτεινό κόσμο, που πολλές φορές μπορεί να μην έχει γυρισμό.

Γιατί οι γονείς του δεν ήταν δίπλα του; Ξυπνάς το πρωί να πας στην εργασία σου και δεν έχεις αναζητήσει τον γιο σου, ο οποίος λείπει από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας;

Τι ελκύει τα παιδιά σε τόσο μικρές ηλικίες και ασχολούνται με την διακίνηση και τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, δουλεύοντας για τα «μεγάλα κεφάλια» εγκληματικών ομάδων και ρισκάροντας τη ζωή τους;

Οι τελευταίες πληροφορίες για την φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα

Ο 17χρονος δράστης μετά την δολοφονία επέστρεψε σπίτι του. Η αστυνομία του χτύπησε το κουδούνι και την πόρτα άνοιξε η μητέρα του, γιατί ο ανήλικος κοιμόταν.

Προσήχθη και μετά από πολύωρη κατάθεση, ομολόγησε την εγκληματική πράξη του και η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη.

Σημειώνεται, ακόμη ότι οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε 17 προσαγωγές, με μέλη και από τις δύο παρέες, εκ των οποίων οι επτά έγιναν επίσης συλλήψεις.

Κοντά στο σημείο, όπου συνέβη το αιματηρό περιστατικό, η αστυνομία εντόπισε ένα μαχαίρι, αλλά σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 17χρονου καθ΄ομολογίαν δράστη, δεν πρόκειται για το όπλο του φονικού.

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.