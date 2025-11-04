Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν ευρήματα, τα οποία εντοπίστηκαν σε κοινόχρηστο χώρο στις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου έχουν πρόσβαση όλοι οι κρατούμενοι.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία κατασχέθηκαν από στελέχη του Οργανωμένου Εγκλήματος, κατά τη διάρκεια εφόδου που έκαναν στις συγκεκριμένες φυλακές, όπου κρατούνται συγγενείς του 39χρονου Φανούρη, που έπεσε νεκρός στο μακελειό στα Βορίζια Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παραπάνω ευρήματα έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Οι Αρχές θέλουν να διαπιστώσουν, εάν οι φυλακισμένοι συγγενείς του 39χρονου είχαν κάνει κλήσεις από το κινητό που κατασχέθηκε, καθώς και αν οι ίδιοι σχετίζονται με το αυτοσχέδιο μαχαίρι.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 39χρονος Φραγκίσκος Καργάκης είχε επισκεφτεί τους προφυλακισμένους συγγενείς του, τον αδερφό του, τον γαμπρό του και τον ανιψιό του, την Παρασκευή στις 31 Οκτωβρίου και τίποτα δεν προμήνυε το τραγικό αιματοκύλισμα που θα ακολουθούσε.

Όταν η είδηση για το μακελειό στο χωριό Βορίζια έγινε γνωστή, ο αδερφός του 39χρονου ξεσήκωσε όλη τη φυλακή ζητώντας να πάει στην κηδεία του, ωστόσο σύμφωνα με το cretalive.gr ο αρμόδιος εισαγγελέας απέρριψε το σχετικό αίτημα μεταγωγής του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες σωφρονιστικών υπαλλήλων και κρατουμένων ήταν πολύ εκνευρισμένος και ασυγκράτητος, ενώ φώναζε να του ανοίξουν τις πόρτες προκειμένου να πάει στην κηδεία, που τελέστηκε χτες (3/11) σε βαρύ κλίμα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Οι Αρχές αναζητούν ακόμα τα τρία αδέρφια που εμπλέκονται στην υπόθεση και τα οποία δεν αποκλείεται να παραδοθούν σήμερα, μετά την κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που θα τελεστεί σήμερα (4/11) στα Χανιά.

Πρόκειται για τον 27χρονο ιδιοκτήτης της κατοικίας που εξερράγη η βόμβα και δύο αδέρφια του, ηλικίας 19 και 29 ετών.

Δημογλίδου: Ακόμα και οι φυλακές μπορεί να μας δώσουν στοιχεία – Υπάρχουν πληροφορίες και για άλλους εμπλεκόμενους

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στον ΣΚΑΪ αναφέρθηκε στη σημερινή έφοδο στις φυλακές:

«Σήμερα (3/11) το πρωί έγινε μια έφοδος των αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης, τους οποίους συνέδραμαν και αστυνομικοί από την Αθήνα.

Καταλαβαίνετε πως όσο φτάνουν καθημερινά πληροφορίες και συλλέγουν στοιχεία οι αστυνομικοί προχωρούν και σε νέες έρευνες.

Ακόμη και στις φυλακές, που μπορούν να μας δώσουν στοιχεία τόσο για το περιστατικό στο χωριό με την απώλεια δυο ανθρώπων, όσο και για την έρευνα για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού».

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο: