Στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μεταβεί η οικονομική αστυνομία, συνοδευόμενη από κλιμάκιο της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της οικονομικής αστυνομίας θα κατασχέσουν τα αρχεία των αιτήσεων για το 2025, που φυλάσσονται από το Τμήμα Πληροφορικής.

Η κίνηση αυτή έγινε στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που κάνει η Οικονομική Αστυνομία, ενώ και σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» θα υπάρξει σύγκρισή τους με αυτές του 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε περίπτωση που ο έλεγχος κρατήσει κάποιες ημέρες, ενδεχομένως να υπάρξει καθυστέρηση των προγραμματισμένων πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάποιο χρονικό διάστημα.

Υπενθυμίζεται πως είχε προηγηθεί έφοδος της OLAF στις 13/10.

Σε ότι αφορά την εξάρθρωση του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων, ήδη 13 άτομα έχουν κριθεί προφυλακιστέα.

Την Δευτέρα, τρείς ακόμη κατηγορούμενοι, κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Μεταξύ αυτών που αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ήταν και ο λογιστής.

Π.Π.