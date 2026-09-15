Εκτεταμένη επιχείρηση για την καταπολέμηση εγκληματικών δικτύων που λυμαίνονται τα σωφρονιστικά ιδρύματα πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το απόγευμα της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου, βάζοντας στο «μικροσκόπιο» το Ειδικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέων Αυλώνα. Η αιφνιδιαστική έφοδος, η οποία οργανώθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών για εμπόριο ναρκωτικών μέσα στη φυλακή, κατέληξε σε έξι συλλήψεις.

Η επιχείρηση διεξήχθη παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με την ισχυρή συνδρομή πάνοπλων ανδρών της ΕΚΑΜ, στοχεύοντας στην πλήρη αποδόμηση της εγκληματικής δράσης πίσω από τα κάγκελα.

Τα ευρήματα στα κελιά

Οι αστυνομικοί έκαναν «φύλλο και φτερό» τρία συγκεκριμένα κελιά, προκειμένου να εντοπιστούν οι εστίες διανομής των παράνομων ουσιών. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Μικροποσότητα κοκαΐνης.

Ακατέργαστη κάνναβη.

Κατεργασμένη κάνναβη (σε μορφή «σοκολάτας»).

Τέσσερα κινητά τηλέφωνα, τα οποία αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για τις επαφές του κυκλώματος.

Από τη διαδικασία της προανάκρισης προέκυψε πως πέντε από τους συλληφθέντες, οι οποίοι εκτίουν ποινές στο εν λόγω Κατάστημα, δρούσαν από κοινού, προμηθεύοντας και διακινώντας τα ναρκωτικά στους υπόλοιπους συγκρατούμενούς τους. Μετά τη σύλληψή τους, οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα.

Η εμπλοκή σωφρονιστικού υπαλλήλου

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης διαπιστώθηκε εμπλοκή ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, το οποίο και κατασχέθηκε άμεσα.

Ο υπάλληλος συνελήφθη, ωστόσο, με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η δικογραφία για το σύνολο της υπόθεσης ακολουθεί τον δρόμο της Δικαιοσύνης.