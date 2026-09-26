Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται οκτώ άτομα τα οποία είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες, αποκομίζοντας λεία που ξεπερνά τις 700.000 ευρώ από τον περασμένο Ιούνιο. Η εξάρθρωση της σπείρας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Ζεφύρι, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.

Τα μέλη της οργάνωσης αναζητούσαν τα υποψήφια θύματά τους μέσα από έντυπους και διαδικτυακούς τηλεφωνικούς καταλόγους. Στη συνέχεια, επικοινωνούσαν μαζί τους παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, εταιρειών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, ή τους λογιστές. Προφασιζόμενοι δήθεν τεχνικές βλάβες, διαρροές ρεύματος ή εκκρεμότητες με την εφορία, έπειθαν τους ανυποψίαστους πολίτες να συγκεντρώσουν μετρητά και κοσμήματα και να τα αφήσουν σε προσβάσιμα σημεία εντός ή εκτός του σπιτιού τους. Συνεργοί τους, που βρίσκονταν ήδη σε αναμονή κοντά στο σημείο, τα άρπαζαν και εξαφανίζονταν.

Για να κάνουν την απάτη τους απόλυτα πιστευτή, οι δράστες επιστράτευαν ειδικά ηχητικά εφέ: Αναπαρήγαγαν το πραγματικό, ηχογραφημένο μήνυμα αναμονής του ΔΕΔΔΗΕ και ηχητικά σήματα έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια των κλήσεων.

Σε αρκετές περιπτώσεις καλούσαν εκ νέου τα θύματα, παριστάνοντας τους αστυνομικούς, με τη συνοδεία ηχητικών εφέ από σειρήνες περιπολικών, προκειμένου να μάθουν την ακριβή αξία των κλοπιμαίων.

Η οργάνωση δρούσε με επαγγελματική δομή και αυστηρά μέτρα αντιπαρακολούθησης. Είχαν στήσει παράνομα «τηλεφωνικά κέντρα» τα οποία μετέφεραν διαρκώς σε νέες τοποθεσίες, ενώ άλλαζαν συνεχώς τηλεφωνικές συσκευές και αριθμούς. Οι χώροι στους οποίους επιχειρούσαν διέθεταν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και ρολά ασφαλείας για να αποτρέψουν αιφνιδιαστικές εφόδους της Αστυνομίας.

Η ιεραρχία της σπείρας ήταν απόλυτα διακριτή. Οι δύο Διευθυντές είχαν την εποπτεία των τηλεφωνικών κέντρων και τον γενικό συντονισμό της επιχείρησης. Ο «Ανιχνευτής» ήταν αρμόδιος για την αλίευση των στοιχείων των θυμάτων και την εξασφάλιση/ενεργοποίηση των τηλεφωνικών συνδέσεων. Οι πέντε «Τηλεφωνητές» αποτελούσαν τον πυρήνα της δράσης, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά την επικοινωνία και την εξαπάτηση των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 κινητά τηλέφωνα, αποκόμματα τηλεφωνικών καταλόγων, ιδιόχειρες σημειώσεις και το χρηματικό ποσό των 960 ευρώ. Οι οκτώ συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.