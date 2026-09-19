Στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 49 και 61 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στον Άγιο Παντελεήμονα, αποκαλύπτοντας μια αποθήκη που χρησιμοποιούνταν ως χώρος απόκρυψης κλεμμένων αντικειμένων και παράνομων δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την ΕΛ.ΑΣ, αστυνομικοί της ‘Αμεσης Δράσης που διερευνούσαν υπόθεση κλοπής ηλεκτρονικής συσκευής, εντόπισαν ότι το σήμα ερχόταν από τη συγκεκριμένη αποθήκη στον ‘Αγιο Παντελεήμονα.

Στον έλεγχο που έκαναν στην αποθήκη-«καβάτζα» των δύο κατηγορουμένων, εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:11- κινητά τηλέφωνα, 22 κάμερες κινητών τηλεφώνων, 5 φορητοί υπολογιστές, 3 μπαταρίες κινητών τηλεφώνων, φορητή ταμπλέτα, ασύρματα ακουστικά κινητού τηλεφώνου, μηχάνημα για ανάγνωση εγκεφάλου κινητών τηλεφώνων, πλήθος εργαλείων και εξαρτημάτων επεξεργασίας κινητών τηλεφώνων, 9.200ευρώ, πιστόλι θερμού αέρα, ακόμη και drone.

Παράλληλα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αποστακτήρας, μποτίλια υγραερίου και μπιτόνι με αλκοόλ, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την παράνομη παρασκευή αλκοόλ.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία για -κατά περίπτωση- αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και για παράβαση της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.