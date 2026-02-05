Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης κοκαΐνης και κάνναβης σε Νέα Μάκρη και Μαραθώνα. Συνελήφθησαν 4 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων ο ένας έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης. Στην επιχείρηση κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης.

Αστυνομική επιχείρηση σε Νέα Μάκρη και Μαραθώνα

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής με τη συνδρομή αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε. και αστυνομικού σκύλου, συνελήφθησαν, το πρωί της Πέμπτης, σε Νέα Μάκρη και Μαραθώνα, 3 ημεδαποί, ηλικίας 38, 26 και 23 ετών, κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Επιπροσθέτως, συνελήφθη και ημεδαπός έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης.

Αξιοποίηση πληροφοριών

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής αναφορικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης στην περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, μετά από διασταύρωση πληροφορικών δεδομένων και αποδεικτικών μέσων, ταυτοποιήθηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Ειδικότερα, η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν, τουλάχιστον από τον περασμένο Οκτώβριο, κυρίως σε Νέα Μάκρη και Μαραθώνα ενώ βάση της εγκληματικής οργάνωσης αποτελούσε η οικία του 38χρονου στην περιοχή του Μαραθώνα όπου διαμοιράζονταν οι ναρκωτικές ουσίες για τις καθημερινές «παραγγελίες» των πελατών της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο 38χρονος προμηθευόταν κυρίως τις ποσότητες των ναρκωτικών από την οικία του 26χρονου ενώ ο 23χρονος μετέβαινε καθημερινά στην οικία του 38χρονου όπου εφοδιαζόταν με ποσότητες ναρκωτικών ουσιών τις οποίες στην συνέχεια διέθετε προς πώληση.

Οι αγοραπωλησίες των ναρκωτικών ουσιών λάμβαναν χώρα απογευματινές και βραδινές ώρες ενώ η εγκληματική οργάνωση είχε «σταθερό πελατολόγιο» στο οποίο διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών ουσιών σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Παράλληλα, σε κάποιες περιπτώσεις ο 38χρονος πραγματοποιούσε αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών ορίζοντας ως σημείο συνάντησης την οικία του, όπου τοποθετούσε τις ναρκωτικές ουσίες σε προκαθορισμένα σημεία (αυτοκίνητο, φράχτη, μπάρμπεκιου) όπου ο πελάτης τις παραλάμβανε και τοποθετούσε στο ίδιο σημείο την χρηματική τους αξία.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά τις αγοραπωλησίες τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις ως προς τον τύπο, την ποσότητα, την χρηματική αξία της ναρκωτικής ουσίας καθώς και του μέρους στο οποίο θα γίνει η συναλλαγή προκειμένου να καταστεί δυσχερής ο εντοπισμός τους ενώ χρησιμοποιούσαν κυρίως κρυπτογραφημένες διαδικτυακές εφαρμογές.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα πιστοποιήθηκαν περισσότερες από 200 συναλλαγές διακίνηση ναρκωτικών.

Δείτε φωτογραφίες

Τι εντόπισαν οι Αρχές

Κατά την έρευνα των οικιών των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 196 γραμμ. κοκαΐνης,

• 175 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

• το χρηματικό ποσό των 1.210 ευρώ,

• ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

• πλήθος νάιλον συσκευασιών,

• μαχαίρι,

• 6 οχήματα, εκ των οποίων όχημα για το οποίο έχει δηλωθεί κλοπή από το 2020 και

• 16 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε βίντεο