Συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε οικισμούς στην Παιανία και τα Σπάτα, πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/3). Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγινε και αποξήλωση καλωδίων μήκους 230 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ υπήρξαν και 16 συλλήψεις.

Έφοδος πάνοπλων αστυνομικών της ΟΠΚΕ

Ειδικότερα, πάνοπλοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ (Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος) πραγματοποίησαν πολλαπλές εφόδους, στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας σε Παιανία και Σπάτα.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν -κατά περίπτωση- αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, του Αστυνομικού Τμήματος Σπάτων-Αρτέμιδος, του Αστυνομικού Τμήματος Παιανίας, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάτων-Αρτέμιδος, της Ο.Π.Κ.Ε., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, καθώς και αστυνομικός σκύλος.

Αποξήλωση 230 μέτρων καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές

Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων μήκους 230 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, συμβάλλοντας στην αποτροπή επικίνδυνων παρεμβάσεων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, οι οποίες εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.

Σημειώνεται ότι συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν

Οι στοχευμένες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της κοινωνικής συνοχής.

