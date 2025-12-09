Έφοδο πραγματοποίησε το Ελληνικό FBI τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Κασσάνδρας στη Χαλκιδική.

Η στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση έγινε στο πλαίσιο των δράσεων για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας εντός των χώρων κράτησης.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και υλοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών καθώς και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Εντοπίστηκαν τρεις έγκλειστοι, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά επτά κινητά τηλέφωνα.

Σημειώνεται πως τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, εντός των καταστημάτων κράτησης.

Σχηματίστηκε δικογραφία από το Γραφείο Δίωξης Εκβιαστών για παράβαση της Νομοθεσίας περί προμήθειας κρατουμένων με κινητά τηλέφωνα.

Πηγή: Thestival