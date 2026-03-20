Αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Παρασκευής, 20 Μαρτίου, σε αποθήκη του γνωστού γκαλερίστα, Γιώργου Τσαγκαράκη, στο Κολωνάκι.

Η έρευνα πραγματοποιείται από το Ελληνικό FBI, έπειτα από βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και δείχνει τον εν λόγω άνδρα να διαφημίζει ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται από το 1700.

Όπως έγινε γνωστό, λόγω των πολλών καταγγελιών που είχαν γίνει για το συγκεκριμένο κλιπ, οι αστυνομικές αρχές έκριναν απαραίτητο να πραγματοποιήσουν έλεγχο.

Δείτε το επίμαχο βίντεο, που πλέον έχει διαγραφεί από τα social media:

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κατασχεθεί ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, που θα εξεταστεί η νομιμότητα της προέλευσής του, αλλά και περισσότερα από 500 έργα τέχνης, που θα ελεγχθεί η αυθεντικότητά τους και εάν ο γκαλερίστας τους πούλαγε ως γνήσιους ή απομιμήσεις.

Οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι και αυτήν την ώρα.