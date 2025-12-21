Τη διεξαγωγή αιφνίδιου ελέγχου, από τις Ελεγκτικές Αρχές του Υπουργείου Οικονομικών, στα Γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων και Συγγενών των Τεμπών 2023, καταγγέλλει η Μαρία Καρυστιανού.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου μιλάει για ένα «νέο δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας», έπειτα από την «έφοδο του ΣΔΟΕ στα Γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών».

«Όλα είναι καθαρά και διάφανα, για αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησής τους», συνεχίζει η κα Καρυστιανού, προσθέτοντας ότι «η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό».

Παράλληλα, στην ίδια ανάρτηση λέει: «Να μας πει όμως το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με ποια κριτήρια προτεραιοποίησε τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών», την ώρα που «φάκελοι – φωτιά είναι θαμμένοι στα συρτάρια τους επί σειρά ετών, με απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από το Δημόσιο Ταμείο».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«ΝΕΟ δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας: Έφοδος του ΣΔΟΕ στα Γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών. Όλα είναι καθαρά και διάφανα, για αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησής τους. Άρα η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό.

Να μας πει όμως το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με ποια κριτήρια προτεραιοποίησε τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών, όταν φάκελοι – φωτιά είναι θαμμένοι στα συρτάρια τους επί σειρά ετών με απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από το Δημόσιο Ταμείο.

Πρέπει να υπάρξει και σε αυτό λογοδοσία:

Πόσοι φορολογικοί έλεγχοι και με ποια ευρήματα έκλεισαν όταν σκόνταψαν σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα;

Και βέβαια πόσοι φάκελοι με ηχηρά ονόματα καν δεν ελέγχθηκαν, δηλαδή δεν άνοιξαν ποτέ;

Αλλά και πόσοι έλεγχοι χωρίς ευρήματα κατέληξαν σε ανυπόστατα τεράστια πρόστιμα σε βάρος όσων τόλμησαν να ορθώσουν τη φωνή τους κατά του συστήματος;

Αναμένουμε απάντηση σε όλα τα ερωτήματα από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και από τον Υπουργό Οικονομικών».