Τα αρχηγικά μέλη της συμμορίας είναι ιδιοκτήτες νόμιμων ναυτιλιακών εταιρειών με έδρα το εξωτερικό και «υποκαταστήματα» στην Ελλάδα και ταυτόχρονα κατηγορούνται ότι διακινούσαν «καραβιές» τσιγάρων.

Μετέφεραν τόνους πετρελαίου με καράβια και παράλληλα έστελναν εκατομμύρια τσιγάρα στο εξωτερικό με νταλίκες. Και από τις δυο «εμπορικές δραστηριότητες», τα δυο αδέλφια, ο «Πούτιν» και ο «Προέδρος», κινούσαν τα νήματα και κέρδιζαν τεράστια χρηματικά ποσά.

Δήλωναν ότι έβγαζαν μόλις 4 με 5 χιλιάδες ευρώ το χρόνο αλλά μπορούσαν να αγοράζουν σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής τα οποία μάλιστα δήλωναν ότι τα έπαιρναν σε πολύ χαμηλότερη τιμή για να μην εντοπίζονται από τα «ραντάρ» των αρχών.

Όταν γινόταν δικό τους απολάμβαναν την πισίνα που είχε, με την ασφάλεια που τους παρείχαν οι σκοπιές έξω από σπίτι αλλά και να προσευχηθούν στο Θεό στα μικρά εκκλησάκια που διατηρούσαν μέσα στο χώρο του οικοπέδου!

Όμως όλα αυτά απαιτούσαν να έχουν «στενούς» συνεργάτες και να είναι της απολύτου εμπιστοσύνης τους.

«Έπαιρναν μέτρα προφύλαξης και πολύ λίγοι ήταν αυτοί που γνώριζαν τα αρχηγικά στελέχη τα οποία δεν είχαν σχεδόν ποτέ φυσική παρουσία στα εργοστάσια του κυκλώματος, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να μην μπορεί να γίνει η σύνδεση τους με οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα» λέει αστυνομικός που ασχολήθηκε με την υπόθεση.

Τα εκατομμύρια που έχανε το Ελληνικό Δημόσιο

Ένας από τους αξιωματικούς που ήταν στο «κυνήγι» της εγκληματικής οργάνωσης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, εξηγεί στο zougla.gr, πως το κύκλωμα ζημίωνε το Ελληνικό Δημόσιο. «Τα μέλη του κυκλώματος προμηθεύονταν μια ποσότητα 20 τόνους ακατέργαστου καπνού, κυρίως από Έλληνες παραγωγούς.

Ύστερα από την απαραίτητη επεξεργασία είχαν στα χέρια τους 18 τόνους βιομηχανικού καπνού.

Με αυτό μπορούσαν να παράξουν τρεις χιλιάδες κιβώτια τα οποία περιείχαν 3,5 εκατομμύρια τσιγάρα. Από αυτές τις τρεις χιλιάδες κιβώτια, χάνονταν δασμοί ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ! Δεν προμηθεύονταν όμως μόνο μια φορά το μήνα, αλλά τουλάχιστον δύο, κάτι που σημαίνει ότι αυτά τα νούμερα είναι διπλάσια». Η δράση της οργάνωσης τοποθετείται από το….2018!

Η μυστικότητα των ερευνών και ο ρόλος του αστυνομικού

Ανάμεσα στα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ογκωδέστατη δικογραφία είναι και ένας χαμηλόβαθμος αστυνομικός που, σύμφωνα με πληροφορίες, υπηρετεί στην Άμεση Δράση.

πό την έρευνα των αρχών προκύπτει ότι «τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα από 19/11/2025 έως 21/01/2026, έκανε έλεγχο σε 31 οχήματα, για λογαριασμό μελών της οργάνωσης. «Την «εξυπηρέτηση» στο κύκλωμα την έκανε την ώρα που εργαζόταν και από τις συνομιλίες που έχουμε στα χέρια μας, προκύπτει ότι του έδιναν 500 ευρώ το μήνα» λέει αστυνομικός που γνωρίζει λεπτομέρειες της υπόθεσης.

«Όταν έβλεπαν τα μέλη του κυκλώματος κάποιο όχημα που τους φαινόταν ύποπτο, του έδιναν τον αριθμό και μέσω των συστημάτων της υπηρεσίας του, έβλεπε αν ήταν αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα που ανήκει στην αστυνομία ή ήταν κάποιου ιδιώτη».

Οι συλληφθέντες θα απολογηθούν την Τρίτη και την Τετάρτη στον ανακριτή αλλά μέχρι να φτάσουν να περάσουν την πόρτα του ανακριτικού γραφείου, τα στελέχη του «ελληνικού FBI» και ο αρμόδιος εισαγγελέας που προΐσταται της υπηρεσίας, είχαν έναν μεγάλο φόβο… Να μην διαρρεύσει το παραμικρό καθώς θα μπορούσε να «τινάξει» στον αέρα όλη την επιχείρηση.

Μάλιστα, όταν υπήρχε ανάγκη να εκδοθούν διάφορα βουλεύματα, απαραίτητα για προανακριτικές ενέργειες, δεν έβαζαν στα έγγραφα τα πλήρη στοιχεία των υπόπτων παρά μόνο τα αρχικά τους.

Επίσης, στα επίσημα έγγραφα δεν αναφέρονταν σε «λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων» καθώς και…. οι «τοίχοι έχουν αυτιά» και προσπαθούσαν με αυτόν τον τρόπο να ‘εχουν όσο το δυνατόν πιο κλειστή την «στρόφιγγα» των πληροφοριών που θα έβγαιναν από το κτήριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Ποιος είναι ο «Πρόεδρος» και ποιος ο «Πούτιν»

Το παρατσούκλι «Προέδρος» προέκυψε μέσα από την κοινωνική του δράση, η οποία είναι εκείνη του Προέδρου του Καλλιτεχνικού και Μορφωτικού Συλλόγου Ποντίων Φυλής «Η Τραπεζούντα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2001 είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για σύσταση και συμμορία. Ακόμα, είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς εντοπίστηκε στα Νέα Στύρα Ευβοίας να λειτουργεί ως προπομπός οχημάτων που μετέφεραν λαθραία τσιγάρα.

Ο «Πούτιν» ήταν γνώριμος στις Αρχές για την ίδια υπόθεση του 2001, όπου ήταν συγκατηγορούμενος.

Συνελήφθη, επιπλέον, το 2007 για τον νόμο περί αλλοδαπών και απείθεια.

Τέλος, το 2021 είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του «Πούτιν», αλλά δεν είχε συλληφθεί, αφού είχε παρέλθει το αυτόφωρο, από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών για τον νόμο περί όπλων.

Οι διάλογοι της συμμορίας με τους κωδικούς

Οι συνεργάτες με τα περίεργα προσωνύμια

Βασικοί συνεργάτες των δύο επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης, ήταν ο 44χρονος «Μουσάτος», ιδιοκτήτης γυμναστηρίου στον Ασπρόπυργο, ο 39χρονος «Θανάσης ή Γραφείο», ο 40χρονος «Μαυρούλης ή Καραμέλας», ο 43χρονος «Προϊστάμενος ή Κουμπάρος», ο 40χρονος «Μαν», ο 34χρονος «Μπαμπουίνος ή Χάμπος», ο 26χρονος «Μπιτόν», ο 30χρονος «Τίμα ή Μικρός», ο 44χρονος «Εφοπλιστής ή Γαμπρός», ο 67χρονος «Μπαμπάς», ο 48χρονος «Καράφλας», ο 44χρονος «Γιαγιάς», ο 62χρονος «Παππούς ή Μάστορας», ο 43χρονος «Μπαράν, ή Μαράν, ή Κρητικός», κάποια μέλη του κυκλώματος που παραμένουν ασύλληπτοι, όπως «Το πτώμα», ο «Σάσα ή Σάνια», ο «Λαστιχάς, ή Θείος», ο «Ξάδελφος ή Γιάννης» αλλά και δέκα ακόμη άτομα χωρίς ψευδώνυμα, ή που δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Η εγκληματική οργάνωση απαρτιζόταν από ομογενείς από Καζακστάν, Ρωσία, Ουκρανία και Γεωργία. Ο 39χρονος «Θανάσης ή Γραφείο» επικοινωνούσε με αστυνομικούς που είχαν πρόσβαση σε αρχεία στοιχείων κυκλοφορίας οχημάτων, στους οποίους έδινε αμοιβή 500 ευρώ, προκειμένου να διαπιστώνουν αν πρόκειται για αστυνομικά οχήματα που τους παρακολουθούσαν.

Παράλληλα ένας 55χρονος αστυνομικός του οποίου τα στοιχεία αναφέρονται στο διαβιβαστικό της ΕΛ. ΑΣ., κατηγορείται για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Ο αρχηγός «Πούτιν» φέρεται να είχε συνοδεία τουλάχιστο έναν αστυνομικό, ενδεχομένως και περισσότερους.