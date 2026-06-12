Περισσότερα από 190 εκατομμύρια ευρώ παραμένουν αδιάθετα στα ταμεία της Εφορίας, καθώς περίπου 130.000 δικαιούχοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα, δεν έχουν εμφανιστεί ή δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες για να τα εισπράξουν, παρά το γεγονός ότι οι σχετικές επιστροφές έχουν ήδη εγκριθεί.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να τα χάσουν αν περάσουν 5 χρόνια από τη στιγμή που η Φορολογική Αρχή εξέδωσε τον τίτλο πληρωμής.

Οι βασικές αιτίες που εμποδίζουν τη πίστωση των χρημάτων

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) για το τέλος Απριλίου 2026, οι συνολικές εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρων στη χώρα διαμορφώθηκαν στα 737 εκατομμύρια ευρώ.

Μέσα στο ποσό αυτό εμπεριέχονται και τα 191 εκατ. ευρώ που δεν μπορούν να καταβληθούν άμεσα λόγω παραγόντων που βαραίνουν αποκλειστικά τους ίδιους τους φορολογούμενους.

Βασικές αιτίες για την αδυναμία της Εφορίας να πιστώσει τα χρήματα στους λογαριασμούς των πολιτών και των επιχειρήσεων οφείλεται κυρίως στην απουσία IBAN, καθώς χιλιάδες δικαιούχοι δεν έχουν δηλώσει έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ στα ελλιπή δικαιολογητικά, αλλά και στα μη επικαιροποιημένα στοιχεία.

Αυτόματοι συμψηφισμοί προ της παραγραφής

Σύμφωνα με την ΕΡΤ πριν φτάσει η ώρα της οριστικής απώλειας των χρημάτων λόγω πενταετίας, θα διενεργούνται αυτόματοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι στο σύστημα.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος που δικαιούται επιστροφή έχει οποιαδήποτε άλλη βεβαιωμένη και ανοιχτή οφειλή, όπως δόσεις ΕΝΦΙΑ, απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, δόσεις ενεργών ρυθμίσεων ή χρέη προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία-ΕΦΚΑ, το ποσό της επιστροφής συμψηφίζεται αυτόματα.

Στον τραπεζικό λογαριασμό του φορολογούμενου θα κατατίθεται μόνο το υπόλοιπο.

Το νέο ψηφιακό μοντέλο της ΑΑΔΕ: Επιστροφές εξπρές

Με στόχο τον δραστικό περιορισμό της γραφειοκρατίας και τον μηδενισμό των αιτήσεων που παραμένουν σε αναμονή για περισσότερες από 90 ημέρες, η ΑΑΔΕ θέτει σε εφαρμογή ένα νέο μοντέλο επιστροφών, το οποίο βασίζεται στη μεγαλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων.

Ο στόχος που έχει τεθεί με βάση τον σχεδιασμό του 2026, είναι να περιοριστεί στις 700.000 ο αριθμός των επιστροφών φόρου άνω των 90 ημερών μέχρι το τέλος του έτους.

Περιλαμβάνονται όλες οι εξαιρέσεις των εκκρεμών επιστροφών που βρίσκονται υπό δικαστική διαμάχη, σε αμοιβαία διοικητική συνδρομή, τα μικροποσά επιστροφών (έως 5 ευρώ) που διενεργούνται μόνο κατόπιν κεντρικών συμψηφισμών αλλά και οι επιστροφές που δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν με υπαιτιότητα του φορολογούμενου.

Το νέο μοντέλο επιστροφών το οποίο θα βασίζεται σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες και σε περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση, προβλέπει ότι τουλάχιστον το 95% των αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ θα διεκπεραιώνεται εντός 90 ημερών. Παράλληλα, τα αιτήματα θα αξιολογούνται σε τακτική βάση με συστήματα ανάλυσης κινδύνου, ώστε να επιταχύνονται οι νόμιμες επιστροφές.

Πώς θα λειτουργεί η «Χρυσή Λίστα»

Κομβικό ρόλο στην ταχύτητα των πληρωμών αναμένεται να διαδραματίσει η λεγόμενη «Χρυσή Λίστα» της ΑΑΔΕ.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται αυτόματα οι πλήρως συνεπείς επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες, οι οποίοι θα λαμβάνουν τις επιστροφές φόρου με διαδικασίες-εξπρές, χωρίς καθυστερήσεις ελέγχων.

Για να εισέλθει μια επιχείρηση στη λίστα, το σύστημα αξιολογεί το καθαρό ιστορικό προηγούμενων ελέγχων, την πλήρη απουσία φορολογικών ή τελωνειακών παραβάσεων και τη μη εμπλοκή των ΑΦΜ τους σε ύποπτες ενδοκοινοτικές συναλλαγές.