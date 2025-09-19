Στη σύλληψη ενός εφοριακού στην Κεντρική Μακεδονία προχώρησε το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. επειδή ο συγκεκριμένος υπάλληλος ζητούσε «φακελάκι» από πολίτη.

Όπως δημοσίευσε το ΕΡΤnews, ο εφοριακός ζήτησε «φακελάκι» 1.500 ευρώ για να μην βεβαιώσει σε πολίτη πρόστιμο για φορολογική παράβαση.

Τον επίορκο υπάλληλο κατήγγειλε ο ίδιος ο πολίτης απευθυνόμενος στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η αρμόδια αρχή οδηγήθηκε στη σύλληψη του εφοριακού «παγιδεύοντάς» τον.

Στο ίδιο ρεπορτάζ, αναφέρεται, πως τη στιγμή της σύλληψής του, ο υπάλληλος βρέθηκε με προσημειωμένα χαρτονομίσματα επάνω του, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εις βάρος του κατηγορία.