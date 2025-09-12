Νέες καταγγελίες που αφορούν τις μέρες και τα έργα του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου της Αθήνας, Δημήτρη Λυμπεριάδη, που συνελήφθη για δωροδοκία, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται μετά την καταγγελία συζύγου ασθενούς στο Ιπποκράτειο, που του έδωσε προσημειωμένα 3.000 ευρώ. Η καταγγέλλουσα αποφάσισε να μιλήσει στην κάμερα για πρώτη φορά και εμφανώς συγκινημένη διερωτήθηκε: «Γιατί; Δεν έχω δωρεάν περίθαλψη; Δεν έχω πληρώσει 40 χρόνια για όλα αυτά; Για ποιο λόγο;».

Η κυρία Σοφία μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ και περιέγραψε τα όσα της είπε ο γιατρός: «Όταν μπήκα μέσα τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου μου είπε “όπως βλέπεις, κορίτσι μου, εγώ δεν σου μιλάω για χρήματα, με ενδιαφέρει να γίνει καλά ο σύζυγος”. Πέμπτη απόγευμα βγαίνει ο σύζυγός μου από τη ΜΕΘ και με παίρνει μαζί με την κόρη μου μέσα για να μας ενημερώσει. Είπε στην κόρη μου να βγει έξω και εκεί μου λέει “άκου Σοφία, εγώ παίρνω 5.000, για εσένα, επειδή είσαι εσύ, 3.000”. Και έχω μείνει κάγκελο και λέω “τι συμβαίνει;”. Λέω “τι εννοείτε γιατρέ 3.000; Δεν έχω τόσα χρήματα επάνω μου”. “Αύριο τότε” μου λέει, “για να πληρώσω και τους μέσα”».

«Με γονάτισε! Αγχώθηκα. Οι σκέψεις μου ήταν πώς θα βρω αυτά τα χρήματα. Μετά ντράπηκα γιατί δεν μπορούσα να έχω αυτά τα χρήματα και μετά σκεφτόμουν μα πού βρίσκομαι; Σε ιδιωτικό, Σε δημόσιο;», ανέφερε η κυρία Σοφία και αποκάλυψε πως από μέσα της έλεγε: «“και αν δεν τα δώσω; και αν γίνει αυτό; και αν γίνει το άλλο; και αν πάθει κάτι;”».

«Έφτασα στα όριά μου. Έχω παιδευτεί από 6 Φεβρουαρίου με τον σύζυγό μου, έχει πολλαπλά προβλήματα υγείας και το τελευταίο ήταν η καρδιά. Πριν από λίγο κόψαμε πόδι. Εγώ μετά από όλα αυτά και από τα κέντρα αποκατάστασης – έχουμε ματώσει οικονομικά – δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα βρω και χρήματα και ότι θα αγχωθώ για να πληρώσω έναν γιατρό που πληρώνεται ήδη», τόνισε.

Η κυρία Σοφία είναι με τον σύζυγό της από την ηλικία των 22 ετών και λέει: «Δεν θέλω να τον χάσω για τίποτα, για αυτό παλεύω με νύχια και με δόντια. Είμαστε ένα. Το κατάλαβε από την πρώτη στιγμή (σ.σ. ο γιατρός). Όποια στιγμή και να βρισκόταν εκεί πέρα ήμουν από πάνω».

Όσο για το τι είπε ο γιατρός όταν του έδωσε τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα: «Εντάξει Σοφία, πάω να τα δώσω και στους άλλους». «Τον ρώτησα αν θέλει να τα μετρήσει και απάντησε: “Όχι σου έχω εμπιστοσύνη”» και στη συνέχεια συνελήφθη. Η δίκη του έχει οριστεί για την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου.

Ταυτόχρονα, στο φως της δημοσιότητας ήρθε ακόμα μία καταγγελία. Σύζυγος ασθενή είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΙ: «Αυτός από τότε που ανέλαβε τη θέση στο Ιπποκράτειο αυτή τη δουλειά έκανε. Ήταν η ταρίφα του 3.000-5.000 ευρώ. Εγώ δεν είχα δώσει 3.000, είχα δώσει 2.000. Ήμουν πάρα πολύ φορτισμένη και λέω για όνομα του Θεού, καλά του κάνανε και μπράβο η γυναίκα που είχε το σθένος. Εγώ δεν του τα έδωσα σε φακελάκι, του τα έδωσα στην τσέπη, τα έχωσα μέσα στην τσέπη του».

«Μου είπε “αν το κάνατε σε ιδιωτικό, θέλατε 10.000 ευρώ”. Του λέω “άκου να σου πω, αν ήθελα ιδιωτικό, θα πήγαινα να έδινα τις 10.000 ευρώ”. Τρεις χιλιάδες πήρε από μία άλλη κυρία, μεταξύ μας λέμε “πόσο θα σου πάρει εσένα”, 5.000 ευρώ. Ανάλογα το bypass, διότι εμένα ο άνδρας μου έκανε ένα bypass, αυτοί κάνανε δύο, κάνανε τρία, ανάλογα», συμπλήρωσε.