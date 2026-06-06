Οι Hells Angels έφτασαν στην Ηγουμενίτσα. Η διαβόητη λέσχη μοτοσικλετιστών επισκέφτηκε τη χώρα μας για ένα τριήμερο κάμπινγκ στο Δρέπανο, όπου θα συμμετάσχουν 5.000 μέλη της από διάφορες χώρες.

Η κίνηση στην Ηγουμενίτσα, καθώς εκατοντάδες μηχανές και μοτοσικλετιστές έφτασαν στην πόλη, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Συνάμα, όμως οι αστυνομικές Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς η αντίστοιχη διοργάνωση που είχε φιλοξενηθεί στην ίδια περιοχή πριν από μία δεκαετία είχε σημαδευτεί από μια τραγωδία, τον θανάσιμο ξυλοδαρμό ενός 41χρονου Έλληνα έξω από ένα ψητοπωλείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προχθές, Πέμπτη 5 Ιουνίου, έγιναν επτά συλλήψεις Γερμανών υπηκόων και μελών της λέσχης στην έξοδο του λιμανιού της Ηγουμενίτσας.

Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών Αρχών, οι συλληφθέντες φέρονται να είχαν στην κατοχή τους μαχαίρια. Ακόμη για έναν εκ των επτά διαπιστώθηκε πως εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την Πολωνία, για υπόθεση τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό.

Δείτε εικόνες από την άφιξη των Hells Angels στην Ηγουμενίτσα:

Σημειώνεται πως το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει κατατάξει επίσημα τη λέσχη των «Αγγέλων της Κολάσεως» στις εγκληματικές οργανώσεις. Μέλη της οργάνωσης έχουν κατηγορηθεί για υποθέσεις εκβιασμών και εμπορίας ναρκωτικών, τόσο σε εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ακόμη, στο παρελθόν, τα κεντρικά γραφεία της λέσχης τους στο Κορωπί είχαν γίνει στόχος βομβιστικής επίθεσης.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) έχει ήδη συντάξει απόρρητη έκθεση που χαρτογραφεί τη δραστηριότητα των συνολικά οκτώ λεσχών «Hells Angels» που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και των μελών τους.