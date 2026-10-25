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Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασαν λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο στενός του συνεργάτης, Γιώργος Μαυραγάνης, προκειμένου να απολογηθούν για τους στημένους αγώνες μπάσκετ, ένα σκάνδαλο στον χώρο του αθλητισμού που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ και το «δεξί του χέρι» καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για συνολικά 49 περιπτώσεις, όπου φαίνεται να διενεργήθηκαν ατασθαλίες και να χειραγώγησαν το αποτέλεσμα. Η απολογία τους ενώπιον του Ανακριτή αναμένεται να είναι μαραθώνια.

Βίντεο από την άφιξη Λιόλιου και Μαυραγάνη στην Ευελπίδων:

Οι 49 αγώνες που βρίσκονται στο στόχαστρο των δικαστικών Αρχών εκτείνονται από τον Ιούνιο του 2016 ως τον Μάρτιο του 2026. Οι καταγγελίες σε βάρος τους αφορούν προσφορά ή υπόσχεση χρημάτων και άλλων ωφελημάτων σε διαιτητές και διοικητικούς παράγοντες με στόχο την αλλοίωση ή τον επηρεασμό των αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονταν σε στοιχηματικές διοργανώσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου προφυλακίστηκε ο πρώτος της ομάδας του Λιόλιου, ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, στου οποίου την κατοικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 820.000 ευρώ, τα οποία είχε κρυμμένα σε χρηματοκιβώτιο.

Σειρά για απολογηθούν έχουν πάρει επίσης και οι υπόλοιποι διαιτητές. Ειδικότερα, η Βάσω Τσαρούχα, ο Ηλίας Κορομηλάς και ο Τάσος Πηλοΐδης αναμένεται να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Όποιος δεν τον υπηρετούσε έμπαινε στη μαύρη λίστα

Όποιος δεν «υπηρετούσε» τον πρόεδρο της ΕΟΚ έμπαινε σε μαύρη λίστα, όπως ο προπονητής του Προμηθέα που ήθελε να πάει στο Μαρούσι.

«Όταν ανέφερα στον κ. Λιόλιο το ενδιαφέρον του Αμαρουσίου προς το πρόσωπο μου να φύγω δηλαδή από τον Προμηθέα και να πάω στο Μαρούσι η απάντηση του ήταν η εξής: «Είτε πας στο Μαρούσι είτε δεν πας, εγώ το Μαρούσι θα το ρίξω κατηγορία και τον Στασινόπουλο τον ιδιοκτήτη του Αμαρουσίου θα τον εξαφανίσω από το Μπάσκετ», πράγμα το οποίο προσπάθησε επίμονα να κάνει την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2025-2026 όταν τελικά πήγα στο Μαρούσι».

Διαιτητής αποκάλυψε το πώς βόλευε ο Λιόλιος τα δικά του παιδιά σε θέσεις κλειδιά

«Ο Ηλίας Κορομηλάς είναι ειδικός σύμβουλος του κ. Λιόλιου σε θέματα διαιτησίας από το 2023, ο οποίος έκτοτε είναι απόλυτος άρχοντας των αποφάσεων που άπτονται των θεμάτων διαιτησίας μαζί με τον κ. Λιόλιο. Αμείβεται από την ΕΟΚ. Η θέση του ειδικού συμβούλου διαιτησίας θεσμοθετήθηκε από τον κ. Λιόλιο».

«Σε λίγους μήνες θα σας τελειώσουμε»

Οι αποκαλύψεις είχαν και συνέχεια από άλλο διαιτητή για τον αγώνα Λαύριο – Προμηθέας στις 29 Μάιου του 2021. Ο αγώνας είχε σημασία γιατί ο νικητής θα προκρινόταν στους τελικούς.

«Ο αγώνας ήταν επεισοδιακός, με αποβολές κλπ, και ολοκληρώθηκε με νίκη του Λαυρίου, το οποίο προκρίθηκε στους τελικούς. Μετά τη λήξη του αγώνα, ενώ βρισκόμασταν ακόμη εντός του αγωνιστικού χώρου, μας πλησίασε ο Χ .Μ , μέλος της αποστολής του Προμηθέα και επίλεκτος συνεργάτης του Λιόλιου, και απευθυνόμενος προς εμάς τους διαιτητές είπε επί λέξει: «Μ@3α , σε λίγους μήνες θα σας τελειώσουμε». Στη συνέχεια, ενώ βρισκόμασταν στον χώρο των αποδυτηρίων των διαιτητών, ο ίδιος εισήλθε και μας εξύβρισε εκ νέου, λέγοντας: «Μ@4α, γ……ε. Τη φράση «σε λίγους μήνες θα σας τελειώσουμε», συνεκτιμώντας τις εκλογές της ΕΟΚ που ακολούθησαν τον Σεπτέμβριο του 2021 και όσα συνέβησαν στη διαιτητική μου πορεία μετά την αλλαγή της διοίκησης, την εκλαμβάνω ως προαναγγελία του επαγγελματικού μου αποκλεισμού με βάση τη χρονική ακολουθία και τη μεταγενέστερη εξέλιξη των γεγονότων».

Η ομάδα Λιόλιου έσβηνε από το χάρτη διεθνείς διαιτητές αποκλείοντάς τους ακόμα και από τη FIBA. Έγραφαν στα «παλιά τους τα παπούτσια» επιστολές διαμαρτυρίας ακόμα και εξώδικες δηλώσεις.

«Ο σταδιακός αποκλεισμός μου από τη διαιτητική δραστηριότητα δεν βασίστηκε σε αντικειμενικές αξιολογήσεις της απόδοσής μου ή σε αγωνιστικά κριτήρια, αλλά αποτέλεσε προϊόν μεθοδευμένης απόφασης, επειδή δεν ήμουν αρεστός στη νέα διοίκηση της ΕΟΚ», αναφέρει διαιτητής που δέχθηκε πόλεμο να αναγκάστηκε να σταματήσει.

«Μην ανησυχείς ο Μαυραγάνης έχει κλείσει την στοιχηματική του εταιρεία»

Πρώην διαιτητής κατέθεσε πως ο ίδιος είχε ενημερώσει τον πρόεδρο της ΕΟΚ από τον Δεκέμβριο του 2021 για τις ανησυχίες που είχε στο κομμάτι της διαιτησίας.

«Τον Δεκέμβριο του 2021 σε κοινή συνάντηση μας, με … και Λιόλιο στο γραφείο του προέδρου της ΕΟΚ, ενώ συζητούσαμε και οι τρεις για θέματα διαιτησίας, ο… εξέφρασε μία κοινή μας ανησυχία στον Λιόλιο, η οποία αφορούσε τον ρόλο του Μαυραγάνη και του Ηλία Κορομηλά, γιατί ακούγαμε συνεχώς ότι διαιτητές συναντιόνται μαζί τους, συν ότι ο Μαυραγάνης παλαιότερα είχε στοιχηματική εταιρεία, αλλά και μίας έκφρασης που είχε πει στον … ο Μαυραγάνης, σε κατ’ ιδίαν συνάντησης τους “Χρήστο πρέπει να φτιάξουμε τον δικό μας στρατό”.».

Η απάντηση, σύμφωνα με τον μάρτυρα ήταν καθησυχαστική.

«Ο Λιόλιος τότε μας απάντησε πως ο Μαυραγάνης είχε όντως παλαιότερα στοιχηματική εταιρεία, την οποία και έκλεισε, ότι έχει άποψη του χώρου ως παλιός αθλητής και παράγοντας, ότι έχει καλές και αγνές προθέσεις και ότι ο Κορομηλάς τουλάχιστον στην Ελλάδα ελέγχεται συνεχώς και είναι υπό επιτήρηση και δεν κάνει τίποτα επιλήψιμο».