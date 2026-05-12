Έφτασε στα Χανιά η νέα Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (12/5), για πρώτη φορά μετά την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων στην Ελλάδα.

Η Γκίλφοϊλ έφτασε με ιδιωτική πτήση αεροσκάφους τύπου Dornier στο Αεροδρόμιο των Χανίων στις 16:00 το απόγευμα, και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη Ναυτική Βάση της Σούδας, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης της επίσκεψης. Εκεί, συναντήθηκε με αξιωματούχους και ενημερώθηκε για τη λειτουργία της Βάσης, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ, με σταθερά κομβικό ρόλο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Με το πέρας της επίσκεψής της στη Σούδα, η Πρέσβειρα αναχώρησε για το πολυτελές ξενοδοχείο στο οποίο αναμένεται να διανυκτερεύσει, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα το βράδυ, θα παραταθεί επίσημο γεύμα προς τιμήν της. Σε αυτό, το παρών θα δώσουν ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, καθώς και εκπρόσωποι στρατιωτικών και αστυνομικών Αρχών. Το δείπνο θα παρατεθεί σε κλειστό κύκλο.

Δείτε φωτογραφίες από την άφιξή της στο ξενοδοχείο:

Πηγή: flashnews.gr