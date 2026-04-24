Στο λιμάνι του Πειραιά έφτασε την Παρασκευή (24/4) η φρεγάτα Belharra «Κίμων», η οποία εντάχθηκε από φέτος στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Επίσκεψη Μητσοτάκη – Μακρόν στην φρεγάτα «Κίμων» το Σάββατο

Την ελληνική φρεγάτα αναμένεται να επισκεφθούν το Σάββατο (25/4) ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο της ανανέωσης της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας που υπογράφηκε το 2021.

Υπενθυμίζεται ότι η φρεγάτα «Κίμων» έφτασε στην Ελλάδα τον περασμένο Ιανουάριο. Τη συνόδευσαν το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του ελληνικού στόλου.

Η άφιξή της το πρωί της Πέμπτης (15/1), παρουσία της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας, σηματοδότησε τη νέα εποχή του Πολεμικού Ναυτικού.

Στον Φαληρικό Όρμο εκτυλίχθηκαν ιστορικές στιγμές, καθώς αυτή ήταν η πρώτη ένταξη νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο, μετά από 28 χρόνια. Η τελετή απόδοσης τιμών στον «Κίμωνα» ήταν εντυπωσιακή.

Την ελληνική υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra, υποδέχθηκαν σε σχηματισμό δύο φρεγάτες, δύο ταχέα περιπολικά κατευθυνόμενων βλημάτων, δύο κανονιοφόροι και δύο σκάφη ανορθόδοξου πολέμου.