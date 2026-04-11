Έφτασε το Άγιο Φως στην Ελλάδα στις 19:30 το απόγευμα. Η ελληνική αποστολή επέστρεψε με κυβερνητικό αεροσκάφος από τα Ιεροσόλυμα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και το Άγιο Φως, έφθασε στην Ελλάδα, με τιμές αρχηγού κράτους, όπως κάθε χρόνο. Aκολούθως ο πρώτος σταθμός του θα είναι το Μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα.

Στη συνέχεια θα μεταλαμπαδευτεί σε όλες τις ενορίες της επικράτειας, μέσω ειδικών πτήσεων, αλλά και οδικώς.

Έχουν προγραμματιστεί 18 ειδικές αεροπορικές πτήσεις, οι οποίες θα μοιράσουν το Άγιο Φως σε κάθε γωνιά της χώρας.

Οι προγραμματισμένες πτήσεις:

Αθήνα – Ζάκυνθος: ΟΑ 052, 19:30 – 20:50

Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Α3 126, 20:10 – 21:05

Αθήνα – Ιωάννινα: Α3 166, 20:10 – 21:25

Αθήνα – Μύκονος: ΟΑ 3000 (έκτακτη πτήση), 19:30 – 20:15

Αθήνα – Λήμνος: Α3 266, 19:50 – 20:50

Αθήνα – Σάμος: ΟΑ 3004 (έκτακτη πτήση), 19:30 – 20:30

Σάμος – Κως: ΟΑ 3004, 20:50 – 21:30

Αθήνα – Χίος: Α3 278, 20:35 – 21:25

Αθήνα – Καβάλα: Α3 154, 20:00 – 21:15

Αθήνα – Βόλος: ΟΑ 3002 (έκτακτη πτήση), 19:30 – 20:40

Βόλος – Κεφαλονιά: ΟΑ 3002, 21:00 – 21:50

Ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, δήλωσε μετά την άφιξη στο «Ελ. Βενιζέλος» ότι ήταν μία πολύ δύσκολη προσπάθεια, λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στη Μ. Ανατολή.

«Είχαμε δεσμευτεί ότι θα το φέρουμε παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες. Και το φέραμε. Ήταν μια πολύ δύσκολη προσπάθεια αυτή και είμαι πολύ περήφανος που είχα την τιμή και την ευλογία να ηγηθώ της ελληνικής αντιπροσωπείας που μετέφερε το Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο εδώ στην Αθήνα και σε λίγη ώρα από τώρα θα είναι σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, για να μπορέσουμε εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί να κάνουμε το Πάσχα που μας αρμόζει και μας αξίζει.

Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών που δούλεψαν νυχθημερόν για να πετύχει αυτή η αποστολή.

Θέλω να ευχαριστήσω την πολιτική Αεροπορία που μας πήγε και μας έφερε ασφαλείς στο Ισραήλ. Θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Αστυνομία και ακόμα όλους όσοι δούλεψαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η μεγάλη για μας τους Έλληνες επιχείρηση μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα.

Να είστε καλά και δυνατοί! Καλή Ανάσταση να έχουμε και το Θείο Φως, το Άγιο Φως να μας φωτίζει όλους».

Η Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως, στην Ιερουσαλήμ

Το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου πραγματοποιήθηκε η Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως, στην Ιερουσαλήμ.

Στην αποστολή για λόγους ασφαλείας συμμετείχαν τρία μόνο άτομα. Πιο συγκεκριμένα, το Άγιο Φως μετέφεραν στην Αθήνα ο επικεφαλής της αποστολής και εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου.

Από το Πατριαρχείο ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ παρέδωσε στον κ. Λοβέρδο το Άγιο Φως και στη συνέχεια το μετέφεραν στην Ελλάδα.

«Εδώ, από τον Πανάγιο Τάφο, θα μεταφέρουμε το Άγιο Φως στην Αθήνα και, μέσω της Αθήνας, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ελπίζω ότι σύντομα, περί τις έξι και μισή, θα καταφέρουμε να βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο ”Ελευθέριος Βενιζέλος” των Αθηνών, απ’ όπου, μετά την επίσημη υποδοχή του Αγίου Φωτός, θα μπορέσει, μέσω ειδικών πτήσεων, να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Απόψε το βράδυ όλοι θα κάνουν Ανάσταση με το Άγιο Φως», δήλωσε από τα Ιεροσόλυμα ο Γιάννης Λοβέρδος και συμπλήρωσε: «Με βαθύ σεβασμό παραλαμβάνουμε το Ανέσπερο Άγιο Φως για να το μεταφέρουμε στην Ελλάδα, ώστε να μεταδώσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας το μήνυμα της ελπίδας, της ενότητας και της πνευματικής αναγέννησης. Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά σε όλους!»