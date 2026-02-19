Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Ημαθία, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή, τυποποίηση και διακίνηση νοθευμένων ελαίων στην Ελλάδα και στη Γερμανία.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τετάρτης, 18 Φεβρουαρίου 2026, σε περιοχή της Ημαθίας, αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, καθώς και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

Τρεις συλλήψεις

Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τρία μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία κατηγορούνται για –κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη καθώς και για παράβαση των νομοθεσιών για την ρύθμιση της αγοράς προϊόντων και την εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και της προστασίας των ζώων.

Πώς δρούσαν

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), τα δύο μέλη της οργάνωσης είχαν εγκαταστήσει και λειτουργούσαν σε αποθήκη εντός της οικίας τους, τουλάχιστον από τις αρχές του έτους 2020, εργαστήριο παρασκευής και τυποποίησης νοθευμένων ελαίων, ενώ το τρίτο μέλος, χρησιμοποιούσε έτερο χώρο ως αποθηκευτικό χώρο πρώτων υλών.

Στο εν λόγω εργαστήριο, μετέφεραν ηλιέλαιο, όπου το αποθήκευαν προσωρινά και με χρήση χρωστικών και αρωματικών ουσιών, δημιουργούσαν το τελικό προϊόν, με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσομοιάζει με ελαιόλαδο.

Στη συνέχεια, το τοποθετούσαν σε πλαστικούς και μεταλλικούς περιέκτες, ως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, με ονομασίες προέλευσης περιοχές της Ελλάδας, γνωστές για την παραγωγή του ελαιολάδου και το πωλούσαν στην Ελλάδα, αλλά και στη Γερμανία.

Μάλιστα, όπως προέκυψε, τα τελευταία 6 χρόνια, τα μέλη της οργάνωσης διακίνησαν 600 τόνους νοθευμένο ελαιόλαδο στην Ελλάδα, ενώ κατά τους 10 τελευταίους μήνες εξήγαγαν στη Γερμανία 81 τόνους νοθευμένο έλαιο, ως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Εκτιμάται ότι, η συνολική ζημία σε βάρος των καταναλωτών ανέρχεται στα 3.400.000 ευρώ, ενώ η απώλεια εσόδων για την εθνική οικονομία από τους διαφυγόντες φόρους, ξεπερνά τις 440.000 ευρώ.

Μάλιστα, προκειμένου να παραπλανήσουν τους καταναλωτές, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν φροντίσει να προμηθευτούν για την τυποποίηση των ελαίων μεταλλικούς περιέκτες που έφεραν ψευδώς ποιοτικά χαρακτηριστικά του «ελαιολάδου», καθώς και βραβεία ποιότητας, τόσο στην ελληνική, όσο και σε άλλες γλώσσες, επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτό την παραπλάνηση μεγάλου αριθμού καταναλωτών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Δείτε φωτογραφίες

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στις αποθήκες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 2.125 λίτρα ελαίων, εκ των οποίων τα -600- λίτρα ήταν τυποποιημένα σε περιέκτες που ανέγραφαν «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο»,

• 44 κενοί μεταλλικοί περιέκτες ελαίων,

• πλήθος χαρτοκιβωτίων,

• πλήθος πωμάτων,

• παλετοφόρο,

• διάφορα σύνεργα απαραίτητα για τη νόθευση των ελαίων,

• χειρόγραφες σημειώσεις,

• 17.750 ευρώ,

• 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, καθώς και

• αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης των ανωτέρω παράνομων πράξεων.

Επισημαίνεται ότι, υπάλληλοι του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων έλαβαν δείγματα των κατασχεμένων ελαίων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την εργαστηριακή εξέταση αυτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο δράσεων για την πάταξη του φαινομένου της παρασκευής και διακίνησης νοθευμένων ελαίων, από τον Νοέμβριο του 2024 έως και τον Φεβρουάριο του 2026, εξαρθρώθηκαν 6 εγκληματικές οργανώσεις, που δραστηριοποιούνταν στον τομέα αυτό, ενώ συνελήφθησαν 20 άτομα, με τον συνολικό αριθμό κατηγορουμένων να ανέρχεται σε 29 άτομα και τα κατασχεθέντα έλαια στα 42.170 λίτρα.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για όμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.