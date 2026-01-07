Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 31 ετών, ο δημοσιογράφος της «Καθημερινής», Οδυσσέας Πάππος.

Ο 31χρονος τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Από το 2023 εργαζόταν στην εφημερίδα και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα διεθνών ειδήσεων. Σημειώνεται πως είχε σπουδάσει φιλοσοφία στο Ρέθυμνο.

Είχε συμμετάσχει στην ταινία μικρού μήκους “Φιλίζι” του Φοίβου Κοντογιάννη και είχε μεταφράσει τα έργα “Ό,τι μου κάνει κέφι” του Τζορτζ Όργουελ (εκδ. Μεταίχμιο) και “Σχίζοντας τους αιθέρες” της Κέρι Γκρίνγουντ (εκδ. Κουκουβάγια).

Η «Καθημερινή» εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους του.

Δείτε την ανάρτηση συναδέλφου του: