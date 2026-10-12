Ο θάνατος του ομότιμου καθηγητή του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μανώλη Χαιρετάκη, σκόρπισε θλίψη στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στον δημοσιογραφικό χώρο.

Ο εκλιπών εντάχθηκε στο δυναμικό του ΕΚΠΑ το 1997, υπηρετώντας το Τμήμα ΕΜΜΕ από όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες έως και την αφυπηρέτησή του. Προτού αφοσιωθεί στην πανεπιστημιακή του καριέρα, είχε διαγράψει εικοσαετή πορεία στον ιδιωτικό τομέα ως στέλεχος σε μεγάλες εγχώριες και πολυεθνικές διαφημιστικές εταιρείες, όπου διετέλεσε υπεύθυνος προγραμματισμού και έρευνας αγοράς για τα Μέσα.

Παράλληλα, διατήρησε ενεργή παρουσία στον δημόσιο διάλογο μέσω τακτικής αρθρογραφίας στον Τύπο, αφήνοντας πίσω του εκατοντάδες κείμενα πολιτικοκοινωνικού σχολιασμού, περισσότερα από δέκα βιβλία, καθώς και πληθώρα επιστημονικών μελετών και άρθρων.

Τον αποχαιρετισμό του εξέφρασε δημόσια ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρώην πρόεδρος του Τμήματος ΕΜΜΕ, Στέλιος Παπαθανασόπουλος, σημειώνοντας:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας συνάδελφο Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ Μανώλη Χαιρετάκη που έφυγε από τη ζωή. Καλό κατευόδιο Μανώλη».