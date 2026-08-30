Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών ο Νίκος Δέδες. Ραδιοηλετρολόγος μηχανικός και ραδιοερασιτέχνης με το διακριτικό SV1AMA.

Ο παλαίμαχος ασυρματιστής που υπηρέτησε και στην Πολεμική Αεροπορία, είχα την τύχη να μου δώσει πριν λίγο καιρό, μία συνέντευξη στο σπίτι του στον Ασπρόπυργο. Ήταν η ζώσα ιστορία του τόπου.

Μίλησε για την ΑΕΚ, για τον Ζαμπέτα, τον Καζαντζίδη, τον κορωνοϊό, την μακροζωία, τους ασύρματους, την Αμερική. Ένας αγνός άνθρωπος, αγαπητός σε όλον τον ασυρματικό κόσμο, ο καπετάν Νικόλας, ένωνε με την φωνή του στο μικρόφωνο τους απανταχού Έλληνες της διασποράς.

Η συνέντευξη του θρυλικού ραδιοερασιτέχνη Νίκου Δέδε:

Αυστηρός στους κανόνες επικοινωνίας, αλλά καλόκαρδος ταυτόχρονα και ευγενικός. Αγαπημένε μας καπετάν Νικόλα, καλό ταξίδι. Η φωνή σου θα συνεχίσει να ακούγεται για πάντα μέσα στις καρδιές μας.

Μάκης Τριανταφυλλόπουλος