Σε ηλικία 90 ετών έφυγε από τη ζωή ο εφοπλιστής Γιώργος Βαρδινογιάννης, μετά από νοσηλεία στο νοσοκομείο «Υγεία». Ο «καπετάνιος» -όπως ήταν το προσωνύμιό του- ήταν ο γιος της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας, που ασχολήθηκε εξ αρχής με την ναυτοσύνη.

Γεννήθηκε το 1936 στην Επισκοπή Ρεθύμνου, και ήταν ένα από τα δέκα παιδιά του Γιάννη Βαρδινογιάννη, που είχε απώτερη καταγωγή από τον Άγιο Ιωάννη Σφακίων, και της Χρυσής Θεοδωρουλάκη από το Γεράνι Ρεθύμνου. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης προτίμησε εξ αρχής το εμπορικό ναυτικό, και αποφοίτησε από τη Σχολή Εμποροπλοιάρχων του Σαουθάμπτον στην Αγγλία.

Το παρατσούκλι «Καπετάνιος» το απέκτησε όταν με μία τολμηρή κίνηση κατάφερε και έσπασε το εμπάργκο που είχε επιβληθεί στη Ροδεσία (σημερινή Ζιμπάμπουε), ενώ μαινόταν ο πόλεμος και τον καταδίωκε το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό. Υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για δύο θητείες.

Στον Παναθηναϊκό

Στις 17 Ιουλίου 1979 η οικογένεια Βαρδινογιάννη αγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο Γιώργος Βαρδινογιάννης τοποθετήθηκε πρόεδρος. Για τον σύλλογο ενδιαφέρον απόκτησης είχε επιδείξει και ο Παύλος Γιαννακόπουλος, ο οποίος είχε συμφωνήσει με τον τότε πρόεδρο του συλλόγου, Απόστολο Νικολαΐδη. Τελευταία στιγμή εμφανίστηκε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο οποίος έπεισε τον Νικολαΐδη να του πουλήσει τον Παναθηναϊκό και πρόλαβε να καταθέσει την εγγυητική επιστολή πριν τον Γιαννακόπουλο.

Υπήρξε πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για σχεδόν 21 χρόνια, από τον Ιούλιο του 1979 μέχρι τον Μάιο του 2000. Σ’ αυτό το διάστημα, η ομάδα κατέκτησε 6 Πρωταθλήματα, 9 Κύπελλα και 3 Σούπερ Καπ, ενώ δύο φορές έφτασε πολύ κοντά στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, του Κυπέλλου Πρωταθλητριών – Τσάμπιονς Λιγκ: τη σεζόν 1984 – 1985 (αποκλείστηκε στα ημιτελικά από τη Λίβερπουλ), και τη σεζόν 1995 – 1996 (αποκλείστηκε στα ημιτελικά από τον Άγιαξ).

Παράλληλα έφερε στον Παναθηναϊκό μερικούς από τους πιο αγαπητούς παίκτες και προπονητές στην ιστορία του (Δημήτρης Σαραβάκος, Χουάν Ραμόν Ρότσα, Βέλιμιρ Ζάετς, Στράτος Αποστολάκης, Γιάτσεκ Γκμοχ, Ίβιτσα Όσιμ, Χουάν Χοσέ Μπορέλι, Κριστόφ Βαζέχα κτλ). Η σχέση του με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού πέρασε από διάφορες φάσεις, από τη λατρεία και την αποθέωση μέχρι την έντονη κριτική.

Η τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη

Σε μια σπάνια δημόσια εξομολόγηση, ο επί σειρά ετών διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού μίλησε στους «Πρωταγωνιστές» και τον Σταύρο Θεοδωράκη για την πορεία του στο «τριφύλλι», τις παρασκηνιακές αποφάσεις, τις σχέσεις του με τους οπαδούς και τους αντιπάλους, αλλά και τις φήμες που τον συνόδευαν.

Τα πρώτα βήματα και η αγάπη για το «τριφύλλι»

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης θυμήθηκε τα μαθητικά του χρόνια, όταν έγινε υποστηρικτής του Παναθηναϊκού, εμπνεόμενος από παίκτες όπως ο Λινοξυλάκης και ο Βουτσαράς. Η πιο στενή του σχέση με τον σύλλογο αναπτύχθηκε τη δεκαετία του ’70, όταν άρχισε να παρακολουθεί συστηματικά τους αγώνες στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, διατηρώντας πάντα τη φίλαθλη ιδιότητά του ακόμη και όταν ανέλαβε τα ηνία της ΠΑΕ.

Η απόφαση για τους συνδέσμους

Αναφερόμενος στη διοικητική του θητεία, ο πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού αποκάλυψε ότι η ανακάλυψη της διακίνησης εισιτηρίων στη μαύρη αγορά, μέσω των συνδέσμων τον οδήγησε στην κατάργησή τους σε μία νύχτα. Όπως διευκρίνισε, ουδέποτε στράφηκε κατά της Θύρας 13, την οποία αναβάθμισε σε Πανελλήνια Λέσχη Φιλάθλων Παναθηναϊκού (ΠΑΛΕΦΙΠ). Παράλληλα, τόνισε πως αρνήθηκε προτάσεις που θεωρούσε άδικες για τα έσοδα των μικρότερων ομάδων, υπερασπιζόμενος την εποχή των μεικτών κερκίδων.

«Δεν έβγαλα ποτέ όπλο στο γήπεδο»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο φημολογούμενο περιστατικό με το περίφημο «κουμπούρι». Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ξεκαθάρισε ότι, αν και οπλοφορούσε, ουδέποτε επέδειξε ή επιχείρησε να βγάλει όπλο εντός γηπέδου, χαρακτηρίζοντας όλους τους σχετικούς ισχυρισμούς ως «μυθολογία».

Ο απόλυτος έλεγχος στις μεταγραφές και η συνεργασία με τον Ρότσα

Ο πρώην ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» παραδέχθηκε ότι είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στις μεταγραφές κατά 100%, χωρις τη μεσολάβηση μάνατζερ. Εξήγησε τη φιλοσοφία του κατά των μαζικών μεταγραφών, φέρνοντας ως παράδειγμα την ομάδα της περιόδου 1995-1996, η οποία κατέκτησε το νταμπλ και έφτασε στους «4» του Champions League χωρίς προσθήκες στο ρόστερ, προστατεύοντας τη χημεία της. Παράλληλα, περιέγραψε τη στενή συνεργασία και τις τακτικές συζητήσεις που είχε με τον προπονητή Χουάν Ραμόν Ρότσα.

«Πήραμε νταμπλ το ’96 και ευρωπαϊκή διάκριση μέχρι τους τέσσερις και δεν είχα κάνει μία μεταγραφή. Με τους ίδιους παίκτες». Κατά τον ίδιο, οι μαζικές μεταγραφές συχνά διαταράσσουν την ισορροπία μιας επιτυχημένης ομάδας. «Δεν είναι ζημιά μόνο οικονομική, αλλά ανατρέπεις τον τρόπο της ομάδας που έχεις χτίσει. Καμία μεγάλη ομάδα δεν κάνει τέσσερις-πέντε μεταγραφές κάθε χρόνο. Κάνει μία-δύο και για συγκεκριμένες θέσεις που έχει πρόβλημα».

Οι παρασκηνιακές σχέσεις με τους αντιπάλους

Τέλος, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης αναφέρθηκε στις προσωπικές του σχέσεις με παράγοντες άλλων ομάδων, αποκαλύπτοντας πως ο Σταύρος Νταϊφάς του ζήτησε αργότερα «χίλια συγγνώμη» για τη συμπεριφορά του. Παράλληλα, στάθηκε στη διαχρονική φιλία του με τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού Δημήτρη Κωνσταντινίδη, ο οποίος αποχώρησε από τους «ερυθρόλευκους» λόγω διαφωνιών για τις ενέργειες σε βάρος του προέδρου του Παναθηναϊκού.

«Δεν συμμετείχε και σε κάποια φάση έφυγε από τον Ολυμπιακό γιατί έβλεπε τα λάθη που γίνονταν κόντρα σε μένα. Εγώ τα μάθαινα, αλλά δεν αντιδρούσα». Κλείνοντας, τόνισε ότι προτεραιότητά του ήταν πάντοτε η αγωνιστική ενίσχυση του Παναθηναϊκού. «Εγώ κοίταζα την ομάδα, να φτιάχνω ομάδα» είπε, αφήνοντας με αυτή την κουβέντα, μία παρακαταθήκη για τους επερχόμενους.

Μιλώντας για την θητεία του στον Παναθηναϊκό είπε: «Ήμουν παθιασμένος πρόεδρος, αλλά δεν έχασα τη φίλαθλη ιδιότητα» εξηγώντας πως αυτή την εικόνα ήθελε να αφήσει η ηγεσία του.