Έφυγε από τη ζωή αιφνίδια, ο Ανδρέας Κανδηλιώτης στα 67 του, βυθίζοντας στο πένθος η τοπική κοινωνία της Πάτρας. Ο Ανδρέας Κανδηλιώτης είχε ταυτιστεί για πολλά χρόνια με το Πατρινό Καρναβάλι, στο οποίο συμμετείχε ως εθελοντής.

Η παρουσία του στις παρελάσεις και στις εκδηλώσεις του Καρναβαλιού ήταν διαχρονική. Οι κάτοικοι της Πάτρας κάνουν λόγο για έναν πολύ αγαπητό άνθρωπο με ουσιαστική παρουσία τόσο στην κοινωνική ζωή της πόλης όσο και στον χώρο του εθελοντισμού.

Με συνέπεια, ενθουσιασμό και αγάπη για τον θεσμό, συνέβαλε όλα αυτά τα χρόνια στη διοργάνωση, παραμένοντας ενεργός μέχρι το τέλος.

Ο 67χρονος εργάστηκε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία Πατρών, ενώ στη συνέχεια μετακινήθηκε στην Περιφέρεια, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε, έχοντας διαγράψει μια μακρά επαγγελματική πορεία. Με τη σύζυγό του, Μαρία Ρωπαΐτου είχαν αποκτήσει δύο παιδιά, την Βάλια και τον Θοδωρή, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε γίνει και παππούς, έχοντας πολύ αδυναμία στην εγγονή του.

Αύριο στις 12 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία στον Νέο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πατρών, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Β’ Δημοτικό Νεκροταφείο Αγίου Μηνά, στη Λεύκα Πατρών.

Συλλυπητήριο από την ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας

Σε συλλυπητήρια επιστολή της η ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας αναφέρει: «Η είδηση του πρόωρου θανάτου του Ανδρέα Κανδηλιώτη προκάλεσε θλίψη στην πατραϊκή κοινωνία και στην καρναβαλική κοινότητα. Ο Ανδρέας Κανδηλιώτης είχε το Πατρινό Καρναβάλι πάντα στο επίκεντρο της προσοχής και του ενδιαφέροντός του. Ως Ζακυνθινός αλλά και ως κάτοικος Πατρών είχε το Καρναβάλι στο αίμα του. Η διάθεσή του στις τάξεις των εθελοντών του Πατρινού Καρναβαλιού για σειρά πολλών ετών μαρτυρά την απεριόριστη ανιδιοτελή αγάπη του για τη μεγάλη γιορτή της Πάτρας. Είτε ως εθελοντής είτε μέσα από διάφορες δραστηριότητές και θέσεις υπηρέτησε με πάθος το Καρναβάλι μας.

Η απώλεια ανθρώπων σαν του Ανδρέα Κανδηλιώτη που αγάπησαν, ονειρεύτηκαν και εμπνεύστηκαν στο Καρναβάλι μας, το κάνουν φτωχότερο. Ωστόσο πάντα μένουν αναπόσπαστο κομμάτι της μεγάλης συλλογικής ιστορίας του.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας και το Δ.Σ. της επιχείρησης εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».