Βαρύ πένθος επικρατεί στον ελληνικό αθλητισμό μετά τον ξαφνικό χαμό του Στυλιδιώτη αθλητή Παναγιώτη Κρέτση, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Ρουφ 80 – Εθνικός Γ.Σ. Ο 33χρονος κατέρρευσε στο παρκέ, τον χώρο που αγαπούσε από παιδί, και παρά τις άμεσες προσπάθειες ανάνηψης, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Η είδηση του θανάτου του συγκλόνισε ολόκληρη τη Φθιώτιδα, καθώς ο Παναγιώτης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, γνωστός για το ήθος του και την αφοσίωσή του στον αθλητισμό. Αν και οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις τον είχαν φέρει στην Αθήνα, όπου και αγωνιζόταν με τη φανέλα του Ρουφ, ετοιμαζόταν να επιστρέψει μόνιμα στη Στυλίδα.

Είχε πρόσφατα επιτύχει στον διαγωνισμό 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ και επρόκειτο να αναλάβει καθήκοντα δημοτικού αστυνομικού. Ένας νέος άνθρωπος, με όνειρα, σχέδια και βαθιά αγάπη για τον αθλητισμό, έφυγε πρόωρα, σκορπίζοντας θλίψη σε συγγενείς, φίλους και σε όλη την αθλητική κοινότητα.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής (Ε.Σ.Κ.Α.), οι εργαζόμενοι και σύσσωμη η μπασκετική κοινότητα της Αττικής, εκφράζουν τη βαθύτατη οδύνη τους για τον αδόκητο χαμό του αθλητή Παναγιώτη Κρέτση ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα Ρουφ 80-Εθνικός Γ.Σ.

Είναι στιγμές που οι λέξεις μοιάζουν φτωχές για να περιγράψουν το σοκ και τη θλίψη. Ο αθλητισμός, που θα έπρεπε να είναι πηγή ζωής και χαράς, σήμερα θρηνεί ένα δικό του παιδί. Η απώλεια ενός νέου ανθρώπου την ώρα του αγώνα αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στα γήπεδά μας και στις καρδιές μας».

Ως ελάχιστο φόρο τιμής, η Ε.Σ.Κ.Α. αποφασίζει:

-Την τήρηση ενός λεπτού σιγής σε όλους τους προσεχείς αγώνες της Ένωσης μέχρι και την 6/2

=Την αναβολή όλων των αγωνιστικών δραστηριοτήτων του σωματείου Ρουφ 80 για το επόμενο τριήμερο.

=Την εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης στην εξόδιο ακολουθία.

=Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους του, τους προπονητές και στους συμπαίκτες του στο σωματείο Ρουφ 80.

Θα σταθούμε δίπλα τους με κάθε μέσο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Καλό ταξίδι Παναγιώτη», αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΣΚΑ.

«O πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης εκφράζουν την οδύνη τους στο άκουσμα της τραγικής απώλειας του αθλητή Παναγιώτη Κρέτση, κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα της ομάδας Ρουφ80.

Ένας νέος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή κάνοντας αυτό που αγαπούσε, με τις προσπάθειες αποφυγής του μοιραίου να αποβαίνουν άκαρπες. Τα λόγια σε τέτοιες περιπτώσεις είναι περιττά.

Οι σκέψεις μας είναι με τους οικείους τους που βιώνουν τον μεγάλο πόνο της απώλειας, όπως και οι άνθρωποι της ομάδας του αλλά και οι αντίπαλοι που είδαν το τραγικό γεγονός να συμβαίνει μπροστά στα μάτια τους.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όλους. «Καλό ταξίδι Παναγιώτη», αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΟΚ.