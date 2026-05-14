Σε ένα κλίμα ιδιαίτερης ικανοποίησης πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της πλήρως ανακαινισμένης Λέσχης του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ένα έργο που υλοποιήθηκε χάρη στην ευγενική δωρεά του Ιδρύματος «Αθηνά Ι. Μαρτίνου».

Η Λέσχη ΓΕΝ παραδίδεται πλέον στο προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού ριζικά αναμορφωμένη, καθώς η ανακατασκευή κάλυψε το σύνολο των κτιριακών υποδομών και του απαραίτητου εξοπλισμού, προσδίδοντας στον χώρο μια σύγχρονη και λειτουργική μορφή που ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες με υψηλή αισθητική.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Θανάσης Δαβάκης, και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ενώ ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, υποδέχθηκε εκπροσώπους των Ενόπλων Δυνάμεων και μέλη του Κοινοβουλίου.

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία της Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος, Αρχιπλοιάρχου ε.τ. κας Ιωάννας Μαρτίνου, συνοδευόμενης από μέλη της οικογένειάς της, καθώς και του Υποναυάρχου ε.τ. κ. Πάνου Λασκαρίδη, σε μια εκδήλωση που επιβεβαίωσε την αξία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην ενίσχυση των υποδομών του Πολεμικού Ναυτικού.