Σε μία λαμπρή και εορταστική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 τα εγκαίνια των νέων Παιδικών Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή της Σφενδάλης του Δήμου Ωρωπού.

Ο Αγιασμός των εγκαινίων τελέσθηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα, του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Επιδαύρου κ. Νικοδήμου και πολλών κληρικών.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Το παρών επίσης έδωσαν ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς, συνοδευόμενος από μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, οι Δήμαρχοι Ν. Ιωνίας κ. Παναγιώτης Μανούρης, Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας κ. Ιωάννης Τομπούλογλου και Ηρακλείου Αττικής κ. Νικόλαος Μπάμπαλος, συνοδευόμενοι από μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων τους, ο Πρόεδρος της Ενώσεως Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιπύραρχος Κωνσταντίνος Τσίγκας, ο Διοικητής του Γενικού Κωνσταντοπουλείου Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας κ. Χρήστος Τσάμης, ο Πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ του Δήμου Ν. Ιωνίας κ. Λουκάς Χριστοδούλου, εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων και πλήθος εθελοντών και συνεργατών της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας.

Κατά την προσφώνησή του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ εξέφρασε τη συγκίνησή του για την ολοκλήρωση ενός έργου, που αποτελούσε επί σειρά ετών όραμα και προτεραιότητα της Ιεράς Μητροπόλεως, ενώ αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα των κατασκηνώσεων, ως χώρου πνευματικής καλλιέργειαςκαι δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών και των νέων, ευχαριστώντας όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου.

Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιλίου κ. Αθηναγόρα και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Επιδαύρου κ. Νικόδημο για την ευλογητή παρουσία τους, καθώς και τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Χαρδαλιά για το έμπρακτο ενδιαφέρον, τη συνεχή στήριξη και την καθοριστική συμβολή του στην ολοκλήρωση και λειτουργική αποπεράτωση του σημαντικού αυτού έργου, το οποίο θα προσφέρει πολύτιμη διακονία και πνευματική ανάπαυση στα παιδιά και τη νεότητα της περιοχής μας.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παράδοση ενός ακόμη έργου κοινωνικής προσφοράς και υπογράμμισε τη διαρκή μέριμνα της Περιφέρειας Αττικής για τη στήριξη της νέας γενιάς και της οικογένειας.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με ξενάγηση των παρισταμένων στους χώρους και στις εγκαταστάσεις κατασκήνωσης.

Η δημιουργία της νέας αυτής κατασκηνωτικής δομής αποτελεί καρπό πολυετούς προσπάθειας της τοπικής Εκκλησίας της Νέας Ιωνίας, με στόχο την ουσιαστικότερη ποιμαντική μέριμνα, στήριξη και πνευματική ενίσχυση των νέων παιδιών και των οικογενειών τους.

Η αναζήτηση και εξεύρεση του χώρου πραγματοποιήθηκε το έτος 2017, με το όραμα της δημιουργίας ενός σύγχρονου κέντρου φιλοξενίας, παιδείας, πνευματικής καλλιέργειας και δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών.

Οι νέες κατασκηνώσεις αναπτύσσονται σε έκταση 22.000τ.μ. και περιλαμβάνουν δώδεκα κτηριακές εγκαταστάσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις λειτουργούν ως κοιτώνες φιλοξενίας, ενώ οι υπόλοιπες εξυπηρετούν τις καθημερινές και λειτουργικές ανάγκες της κατασκήνωσης, όπως o Ιερός Ναός, το μαγειρείο, η τραπεζαρία, το εστιατόριο, τα φυλάκια και λοιποί βοηθητικοί χώροι.

Παράλληλα, ο χώρος διαθέτει γήπεδα καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου, πέντε υπαίθρια κιόσκια, παιδικές χαρές, καθώς και κολυμβητική δεξαμενή ολυμπιακών διαστάσεων.

Καθοριστική για τη παραχώρηση, τη χρηματοδότηση και την πλήρη ανακαίνιση του χώρου υπήρξε η συμβολή της Περιφέρειας Αττικής, η οποία στήριξε ουσιαστικά και έμπρακτα την υλοποίηση του μεγάλου αυτού έργου. Η πορεία αυτή ξεκίνησε επί της Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ρένας Δούρου, κατά την θητεία της οποίας το έργο εντάχθηκε στον σχεδιασμό της Περιφέρειας και συνεχίσθηκε επί του Περιφερειάρχη κ. Γεωργίου Πατούλη, οπότε και προχώρησε η κύρια φάση της υλοποίησής του.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας εκφράζει θερμότατες ευχαριστίες προς τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη για το διαρκές ενδιαφέρον, τη σταθερή συμπαράσταση και την ουσιαστική συμβολή του στην προώθηση και στήριξη του έργου των κατασκηνώσεων, καθώς και προς τον τότε Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη, με την υπογραφή του οποίου παραχωρήθηκε ο χώρος των κατασκηνώσεων στην Ιερά Μητρόπολη.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονταιακόμηπρος τον κατασκευαστή κ. Χρήστο Γκολογιάννη για την ευγενική προσφορά της μελέτης, προς τον κ. ΒλάσσιοΣταθοκωστόπουλο για τον πλήρη εξοπλισμό και τη γενναιόδωρη ενίσχυση των κατασκηνώσεων, καθώς και προς το Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας για την πολύτιμη προσφορά υγειονομικού υλικού.

Η Ιερά Μητρόπολη ευχαριστεί επίσης τον Δήμαρχο Ωρωπού κ. Γεώργιο Γιασημάκη, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού, καθώς και τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλεως, για την πολύτιμη συνεργασία και την καθοριστική συμβολή τους στην ολοκλήρωση του έργου.

Οι νέες Παιδικές Κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας φιλοδοξούν να αποτελέσουν έναν ζωντανό πυρήνα πνευματικής καλλιέργειας, δημιουργίας και αγάπης, προσφέροντας στα παιδιά και στους νέους έναν ασφαλή και σύγχρονο χώρο συνάντησης, φιλοξενίας και ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους.