Η 71η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς άνοιξε τις πύλες της από την Παρασκευή 25 Απριλίου .Οι επισκέπτες μπορούν μέχρι την Κυριακή 18 Μαΐου να απολαύσετε την πιο όμορφη γιορτή της Άνοιξης με βόλτες ανάμεσα σε εκατοντάδες λουλούδια και φυτά στο υπέροχο ιστορικό Άλσος Κηφισιάς «Δ. Ζωμόπουλος».

Τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν σήμερα Κυριακή 27 Απριλίου στις 19.00,

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων

Κυριακή 27 Απριλίου

11:00-17:00

Η αγαπημένη μας Apivita μέσω διαδραστικών παιχνιδιών μαθαίνει τους μικρούς μας φίλους για την σημασία της μέλισσας και την έννοια της βιοποικιλότητας.

11:00-13:00

Mascot

Ποιος παιδικός ήρωας έκπληξη θα περιμένει τους μικρούς μας φίλους στο ανθισμένο άλσος;

17:00-19:00

ΕΠΑΨΥ

“ Say it with flowers”

Εργαστήριο φωτογραφίας

19:00

Τελετή εγκαινίων 71ης Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς με την συνοδεία της Φιλαρμονικής Κηφισιάς και με πολλές εκπλήξεις!



Πέμπτη 1 Μαΐου Ημέρα εορτασμού της Άνοιξης και των Λουλουδιών!

12:00

Lady Violin

Υπέροχες μελωδίες από την μοναδική violin performer Χριστιάνα Ζαρού.

13:00

Le divine della belle Èpoque.

Επιστρέφουν στο Άλσος οι αγαπημένες μας κυρίες μίας άλλης εποχής!

14:00

Tango Argentino!

Το καλλιτεχνικό ζευγάρι

“Fotis & Lindia Tango” μεταφέρει την Αργεντίνικη μελωδία σε ένα χορό γεμάτο συναισθήματα.

17:00-20:00

Face painting

Καλωσορίζουμε τους μικρούς επισκέπτες στον πολύχρωμο κόσμο του face painting.

19:00

Λινά Ροδοπούλου

Η αγαπημένη μας ερμηνεύτρια ,επιστρέφει με την Κέλτικη Άρπα της στο Άλσος Κηφισιάς για να μαγέψει τους επισκέπτες με την μοναδική της φωνή.



Παρασκευή 2 Μαΐου

19:30

“Passepartout Band”

Ένα μοναδικό live party!

Ένα μουσικό ταξίδι με ελληνικές και ξένες επιτυχίες!

Σάββατο 3 Μαΐου

10:00-12:00 : Δημιουργικά εργαστήρια για τους μικρούς μας φίλους από τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κηφισιάς.

12:00:20:00 : Η αγαπημένη μας Apivita μέσω διαδραστικών παιχνιδιών μαθαίνει τους μικρούς μας φίλους για την σημασία της μέλισσας και την έννοια της βιοποικιλότητας.

17:00-19:00: Χάρτα Εθελοντισμού Δράση από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

19:00

Η δράση της ανακύκλωσης μετατρέπει την ευσυνειδησία σε δώρο ζωής.

Κοινή δράση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου της Κοινωνικής Υπηρεσίας και της Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς.

20:00

Θωμαΐς Απέργη

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια μας ταξιδεύει σε jazz και soul ήχους, ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια από το διεθνές και ελληνικό ρεπερτόριο.

Κυριακή 4 Μαΐου

11:00-12:00 “Το ταξιδιάρικο πιάτο”

Παρουσίαση παιδικού βιβλίου με διαδραστικά παιχνίδια θεατρολογίας .

11:00

1ο Σιμουλτανέ Σκάκι στο Άλσος Κηφισιάς.

Η γυναικεία γκραντμάιτρ και παγκόσμια πρωταθλήτρια Άννα Μαρία Μπότσαρη θα αναμετρηθεί με τους αντιπάλους της στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς παρουσία του Fide Instructor κ. Γεώργιου Πατριαρχέα.

13:00

Bubbles Show

Πολύχρωμες μαγικές σαπουνόφουσκες θα προφέρουν χαρά στους μικρούς μας επισκέπτες.

11:00

ΦΙΛΠΑ-Φίλοι Παλαιού Αυτοκινήτου

19ος Γύρος Κηφισιάς

“Αντίκες & Λουλούδια -Ιωάννης Λαδάκης”

20:00

Θέατρο Σκιών

“Ο Καραγκιόζης στη Ζούγκλα”

Περιπετειώδης και αεικίνητος ο λαϊκός παραδοσιακός ήρωας έρχεται αντιμέτωπος με τον άγριο κόσμο της Ζούγκλας.



Τετάρτη 7 Μαΐου

18:00-20:00

Bonsai Σεμινάριο Κατασκευής και συντήρησης από τους Απόστολο Ζερκούλη, Μανώλη Παπαδάκη και Νίκο Ηλιόπουλο.

Πέμπτη 8 Μαΐου

11:00

Βιωματική Δράση από το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

“Θεραπευτικό Πρωτόκολλο Ευχαρίστησης”

Μια εμπειρία ευχαρίστησης, υγείας και ευεξίας ανάμεσα στα άνθη.

Αφροδίτη Κανέλλη, mezzosoprano, φυσικοθεραπεύτρια, αφηγήτρια.

19:30-21:30

ΧΕΝ Κηφισιάς

Χορευτική παράσταση από το Τμήμα παραδοσιακών χορών.

Παρασκευή 9 Μαΐου

18:30 “Πορφυρό Πέλαγος” Παρουσίαση βιβλίου Κακαλοπούλου Γεωργία

Μία συγκλονιστική ιστορία βασισμένη σε αληθινά γεγονότα της Μικρασιατικής καταστροφής.

20:00

“100 χρόνια Νέα Ερυθραία”

“Πάρε το μεζέ σου και έλα στην Ανθοκομική”

Παραδοσιακοί Μικρασιατικοί χοροί από την ένωση Μικρασιατών Νέας Ερυθραίας

20:30

Τριάμισι Έγχορδα

Έντεχνολαϊκό και Ρεμπέτικο νεανικό μουσικό σχήμα.

Σάββατο 10 Μαΐου

10:00-13:00

Γεωπονικές συμβουλές από τον κ. Κωνσταντίνο Αναστασιάδη-Γραφείο Ανθοκομικής

11:00-14:00

Κέντρο Κοινότητας

Εικαστικό δρώμενο

“Αν ήμουν λουλούδι”

17:00-20:00

Παιδικοί Σταθμοί Δημιουργικά εργαστήρια για τους μικρούς μας φίλους

20:00

DJ σετ-από τον Κώστα Βινάκο

21:00

The Dance Master

Μιχάλης Τσαουσόπουλος στα deck της Ανθοκομικής

Κυριακή 11 Μαΐου Γιορτή της Μητέρας

11:30

Ζαμομίνια

Διαδραστική μουσική παράσταση για παιδιά 3-12 ετών, με τραγούδια που αφορούν τη φύση, τα ζώα, περίεργα πλάσματα αλλά και ό,τι μπορεί να γεννήσει η φαντασία των παιδιών.

12:30

Η τέχνη της Ανθοδετικής

Workshop από τον Dr Γιώργο Μπαλωτή Γεωπόνο, Διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωπονικών Ερευνών.

13:00

Lady Violin

13:00-15:00

Le divine della belle Èpoque.

Επιστρέφουν στο Άλσος Κηφισιάς οι αγαπημένες μας κυρίες μίας άλλης εποχής!

14:00

Bonsai Sculpture

Σεμινάριο γλυπτικής με σύρμα από τον Χρονόπουλο Κωνσταντίνο Γλύπτη -Πολιτικό Μηχανικό Msc

15:00-17:00

ΕΠΑΨΥ

Εικαστικό εργαστήρι

“Ανακαλύπτοντας διάφορες πτυχές μου.”

Η εναλλακτική μορφή χρησιμοποίησης των σπόρων.

17:00-19:00

Facepainting

Πανέμορφα σχέδια και ζωηρά χρώματα ομορφαίνουν τα παιδικά προσωπάκια

18:00

“Τα παιδιά μας οι καθρέφτες μας”

Παρουσίαση βιβλίου.

Τζίνα Θανοπούλου EdM,MA Harvard University

Τι μπορούμε να μάθουμε από τα παιδιά μας;

20:00

Latin show

Από το τμήμα χορών Δήμου Κηφισιάς.

Δευτέρα 12 Μαΐου

18:00-19:00 Workshop terrarium

Μικροσκοπικά οικοσυστήματα μέσα σε γυαλί από την Λήδα Διαμαντοπουλου .

Τρίτη 13 Μαΐου

20:00 “Πηγές Άνθισης. Πως να συνδεθούμε με την Άνθιση μέσα μας”

Βιωματικό εργαστήριο Διονυσία Γιαννοπούλου Ψυχοθεραπεύτρια

Τετάρτη 14 Μαΐου

18:00 : Παρουσίαση από το Τμήμα Ξιφασκίας του Δήμου Κηφισιάς.

19:00 : Παρουσίαση από το τμήμα Mini Tennis του Δήμου Κηφισιάς.

Πέμπτη 15 Μαΐου

19:00

Η μικτή χορωδία και η ορχήστρα των Κ.Α.Π.Η σας προσκαλεί να τραγουδήσετε μαζί τους καντάδες, παραδοσιακά λαϊκά και έντεχνα τραγούδια, που μας “ξυπνάνε” αναμνήσεις και μελωδίες που μεγαλώσαμε μαζί.

Αφηγήσεις από τα μέλη της θεατρικής ομάδας των Κ.Α.Π.Η .

20:30

Χορευτική παράσταση από το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Κηφισιάς.

Παρασκευή 16 Μαΐου

11:00-20:00

Δωρεάν γεωπονικές συμβουλές από τον Γεωπόνο Κωνσταντίνο Αναστασιάδη στο γραφείο της Ανθοκομικής.

15:30-17:30 ΕΠΑΨΥ Picnic & Story jam: Ένα ανοιχτό κάλεσμα για συνύπαρξη και γνωριμία μέσα από ένα χαλαρό πικνίκ στη φύση.

20:00

Τα Τμήματα Μουσικών του ΣΑΕΚ Κηφισιάς θα μας παρουσιάσουν συναυλία ελληνικής ροκ μουσικής.

Σάββατο 17 Μαΐου

12:00

Λινά Ροδοπούλου- Η γλυκιά ερμηνεύτρια μας παρασύρει σε έντεχνα μονοπάτια.

11:00-14:00 &18:00-20:00

Παιδικοί Σταθμοί- Δημιουργικά εργαστήρια για τους μικρούς μας φίλους.

16:00-18:00

Art Therapy – Βιωματικό Εργαστήριο Εικαστικό έργο εμπνευσμένο από τα άνθη.

20:00

The Speakeasies’ Swing Band – Με εξαιρετικές ερμηνείες, swing και jazz μελωδίες και την μοναδική ενέργεια που τους χαρακτηρίζει…..θα δημιουργήσουν την πιο εορταστική ατμόσφαιρα της πόλης!

Κυριακή 18 Μαΐου

11:00-14:00

Παιδικοί Σταθμοί -Δημιουργικά εργαστήρια για τους μικρούς μας φίλους.

12:00

Bubbles Show- Φαντασμαγορικό υπερθέαμα με γιγάντιες σαπουνόφουσκες που θα ξετρελάνουν τους μικρούς μας φίλους.

12:00

Χορωδία Κηφισιάς 1937 Αφιέρωμα από τον κλασικισμό στο σήμερα.

Μαέστρος: Ντέπη Σακελλαρίου – Πιάνο: Σάββας Σοράνογλου

13:00

Mascot

Δύο από τους πιο αγαπημένους ήρωες του βυθού… Θα σας περιμένουν στην Ανθοκομική Έκθεση!

18:00

Η Παιδική χορωδία του Δήμου Κηφισιάς θα μας χαρίσει μοναδικές στιγμές.

19:00

Φιλαρμονική του Δήμου Κηφισιάς

20:00

Τελετή Λήξης 71ης Ανθοκομικής Έκθεση Κηφισιάς