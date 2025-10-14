Στην ανησυχία ότι θα έκλεινε το Παιδοχειρουργικό τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», αναφέρεται με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας Α.Γεωργιάδης.

«Σήμερα μετά από πολλές προσλήψεις που κάναμε στο τμήμα αυτό, προκηρύξεις που τρέχουν για νέες προσλήψεις, επιπλέον χειρουργικά κρεβάτια που ανοίξαμε και λειτουργούν , εγκαινιάσαμε τις νέες εγκαταστάσεις που φτιάξαμε με την δωρεά του μεγάλου Εθνικού Ευεργέτου κ. Αθανασίου Μαρτίνου. Η ανησυχία για το κλείσιμο είχε προκαλέσει χαμό, η ουσιαστική του αναβάθμιση επί θητείας μου, περνάει αδιάφορα σχεδόν. Αλλά έτσι είναι η Πολιτική» .

Είμαι ευτυχής που κάνουμε το καθήκον μας καταλήγει ο υπουργός Υγείας που ευχαριστεί την διοίκηση και το προσωπικό του Νοσοκομείου και τον κ. Μαρτίνο για την σημερινή του δωρεά.

Σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, ο υπουργός Υγείας ‘Αδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους παρευρέθηκαν στην τελετή εγκαινίων των ανακαινισμένων εργαστηρίων του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία», παρουσία του Διοικητή των Διασυνδεόμενων Γ.Ν.Π.Α. «Η Αγία Σοφία» & «Π. & Α. Κυριακού» Τάσου Μίχα και του δωρητή Θανάση Μαρτίνου.

Το Καρδιολογικό Τμήμα του «Ειδικού Κέντρου Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών σε Παιδιά», είναι το μοναδικό Παιδοκαρδιολογικό και Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο στο Ε.Σ.Υ. που λειτουργεί σε Παιδιατρικό Νοσοκομείο και ανακαινίστηκε με δωρεά του Θανάση Μαρτίνου, η οποία περιλαμβάνει την ανακαίνιση των χώρων (έκτασης 460 m²) και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, συνολικής αξίας 570.000 ευρώ.

Σήμερα, ο χώρος του Αιμοδυναμικού εργαστηρίου περιλαμβάνει τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακό Αγγειογράφο, τρεις υπερηχοκαρδιογράφους, την αίθουσα ανάλυσης Holter, τον χώρο απλής και αναπνευστικής κόπωσης, τον χώρο ανάνηψης ασθενών που υποβάλλονται σε καθετηριασμό, τρία ιατρεία, μια αίθουσα συσκέψεων και σύγχρονο ξενοδοχειακό εξοπλισμό.

Ετησίως, πραγματοποιούνται 7.500 καρδιολογικές εκτιμήσεις με υπερηχοκαρδιογράφημα και ηλεκτροκαρδιογράφημα, τοποθετούνται 850 holter 24ωρης εγγραφής, 150 δοκιμασίες κόπωσης και 150 καθετηριασμοί καρδιάς οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι θεραπευτικοί. Στην καρδιολογική κλινική γίνονται πάνω από 300 εισαγωγές, ενώ πραγματοποιούνται 90 καρδιοχειρουργικές και θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις το χρόνο.

Μετά την τελετή των εγκαινίων, ο υπουργός Υγείας ‘Αδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:«Με ιδιαίτερη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη εκφράζω τα θερμά μου ευχαριστήρια προς τον κ. Θανάση Μαρτίνο για τη γενναιόδωρη δωρεά του προς το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία». Χάρη στη δική του προσφορά, τα εργαστήρια του Καρδιολογικού Τμήματος του «Ειδικού Κέντρου Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών σε Παιδιά» ανακαινίστηκαν πλήρως, αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε επίπεδο αντάξιο των πλέον σύγχρονων ευρωπαϊκών κέντρων. Η Πολιτεία αναγνωρίζει και τιμά τέτοιες πράξεις κοινωνικής ευθύνης, που ενισχύουν το δημόσιο σύστημα υγείας και προάγουν την ελπίδα και τη φροντίδα για τα παιδιά μας».

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους επισήμανε :«Σήμερα σηματοδοτείται μια σημαντική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και κυρίως εκείνων που παρέχουμε στα παιδιά μας με σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα. Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Θανάση Μαρτίνο για την έμπρακτη υποστήριξή του. Πρόκειται για μια δωρεά που ενισχύει τις υποδομές, προάγει την καινοτομία και την ποιότητα φροντίδας στο δημόσιο σύστημα υγείας. Μας γεμίζει χαρά και ικανοποίηση που σε αυτή την προσπάθεια υπάρχουν άνθρωποι που μας στηρίζουν. Βούλησή μας είναι ένα ισχυρό, σύγχρονο και προσβάσιμο ΕΣΥ, όπου κάθε παιδί θα λαμβάνει υψηλού επιπέδου φροντίδα ανεξαρτήτως κοινωνικής ή οικονομικής κατάστασης».

Ο διοικητής των Διασυνδεόμενων Γ.Ν.Π.Α. «Η Αγία Σοφία» & «Π. & Α. Κυριακού» Τάσος Μίχας από τη πλευρά του τόνισε πως «σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των ανακαινισμένων εργαστηρίων του Καρδιολογικού Τμήματος του «Ειδικού Κέντρου Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών σε Παιδιά», του μοναδικού Παιδοκαρδιολογικού και Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου στο Ε.Σ.Υ. που λειτουργεί σε Παιδιατρικό Νοσοκομείο υποστηριζόμενο από όλες τις παιδιατρικές ειδικότητες. Ένα εργαστήριο, που χάριν της γενναιόδωρης προσφοράς του ευπατρίδη κ. Θανάση Μαρτίνου, έγινε εφάμιλλο των αντίστοιχων ευρωπαϊκών».