Το πρώτο ΕΠΑΛ σε χώρο σωφρονιστικού καταστήματος εγκαινίασαν σήμερα στη Λάρισα η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη και ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Αρίστος Περρής.

Το ΕΠΑΛ θα δώσει για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε ενήλικες κρατούμενους να έχουν πρόσβαση σε οργανωμένη μάθηση, εξειδίκευση, κατάρτιση και πιστοποίηση. Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων ενισχύει την κοινωνική επανένταξη και την επαγγελματική αποκατάσταση.

Το συγκεκριμένο ΕΠΑΛ θα λειτουργεί με κανονικό πρόγραμμα σπουδών και επίσημα αναγνωρισμένους τίτλους.

Μάλιστα, τα μαθήματα της πρώτης τάξης του θα παρακολουθήσουν, αρχικά, 22 άτομα.