Εγκεφαλικά νεκρό είναι το 3χρονο κοριτσάκι από τη Βρετανία, που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Νοσοκομείο Ρόδου. Το παιδί βρέθηκε την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, λίγο πριν το μεσημέρι, χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα ξενοδοχείου στη Λάρδο.

Στις 15:00 το παιδί υποβλήθηκε σε αξονική και διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος έχει οίδημα και υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος, όπως δήλωσε στο dimokratiki.gr, ο αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου, Μιχάλης Σοκορέλος.

Σύμφωνα με τον κ. Σοκορέλο, το παιδί θα μεταφερθεί με αεροδιακομιδή σε Νοσοκομείο είτε των Αθηνών, είτε της Κρήτης, για να σωθούν τα υπόλοιπα όργανά του, καθώς ενδέχεται να αποφασίσει η οικογένεια τη δωρεά οργάνων: «Το παιδί θα μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα ή στην Κρήτη, ώστε να γίνει ομοιόσταση των υπολοίπων ζωτικών οργάνων του, μήπως η οικογένεια αποφασίσει να μεταμοσχευθούν κάποια εξ αυτών».

Για το περιστατικό έχουν συλληφθεί από το ΑΤ Νότιας Ρόδου ο θείος του παιδιού, που είχε την επίβλεψή του και ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση για το πώς το παιδί ηλικίας περίπου τριών ετών βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα.

Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, το οποίο μεταφέρθηκε σήμερα το μεσημέρι (14/10) με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, λίγο μετά τις 12.30, καθώς βρέθηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή της Λάρδου, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα νερού.

Το κοριτσάκι βρετανικής καταγωγής, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πρέπει να βρισκόταν στον πάτο της πισίνας αρκετή ώρα, αφού μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Ρόδου μυδριασμένο, σύμφωνα με τον κ. Σοκορέλο, ο οποίος το χαρακτήρισε από την πρώτη στιγμή ως πολύ βαρύ περιστατικό.

Σύμφωνα με τον κ. Σοκορέλο, όταν εντοπίστηκε το κοριτσάκι στον πάτο της πισίνας, βρισκόταν στο ξενοδοχείο ένας γιατρός-επειγοντολόγος Βρετανικής καταγωγής, ο οποίος παρείχε στο παιδί από την πρώτη στιγμή τις πρώτες βοήθειες και μάλιστα συνόδευσε το κοριτσάκι και με το ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. «Το παιδί προφανώς έμεινε για πολύ ώρα στο νερό. Δεν αντιδρά πουθενά… Μεταφέρθηκε περίπου στις 12.30 μ.μ. στο Νοσοκομείο, είναι πολύ βαρύ το περιστατικό», είχε πει ο Διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Παραμένει άγνωστο το πώς διέφυγε το παιδί της προσοχής της οικογένειάς του, η οποία έχει έρθει στην Ελλάδα για διακοπές.