Το στυγερό έγκλημα με θύμα τον 80χρονο άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου και αποκαλύφθηκε το πρωί της Κυριακής (25/1) στην Γλυφάδα, έχει συγκλονίσει όλη την τοπική κοινωνία. Η άγρια δολοφονία του ηλικιωμένου πατέρα από τον ίδιο του τον γιο, ηλικίας 46 ετών, ο οποίος κατέσφαξε τον γονιό του και στη συνέχεια έκρυψε το πτώμα του στο πορτ παγκάζ του αυτοκινήτου έξω από την κατοικία τους, προκαλεί δεκάδες ερωτηματικά, κυρίως για το γεγονός ότι ο δράστης, που το 2014 είχε δολοφονήσει και τη μητέρα του, παρά την τότε σύλληψη του, κυκλοφορούσε ελεύθερος από το 2018.

Δείτε το αυτοκίνητο όπου βρέθηκε νεκρός ο 80χρονος

Οι αστυνομικές Αρχές διενεργούν έρευνα για να διαπιστωθούν οι λόγοι που ο καθ’ ομολογία δράστης είχε αφεθεί το 2018 ελεύθερος, καθώς τέσσερα χρόνια νωρίτερα, στις 27 Μαρτίου του 2014, είχε μαχαιρώσει θανάσιμα τη μητέρα του, στο σπίτι όπου διέμεναν.

Τότε ο 46χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, συνελήφθη για τη δολοφονία της μητέρας του και καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 16 ετών.

Στις 2 Απριλίου 2018 αποφυλακίστηκε με διάταξη της εισαγγελίας Πειραιά, υπό τους όρους της υποχρέωσης διαμονής στην οδό Γυθείου 11 στην Άνω Γλυφάδα, στην οικία του πατέρα του όπου συνέβη σήμερα το φονικό και την υποχρέωση εμφάνισης του κάθε 1η και 16η του μήνα στο Αστυνομικό τμήμα της διαμονής του.

Όπως προκύπτει από τα αρχεία της Ασφάλειας Γλυφάδας, έδινε κανονικά το παρών με την τελευταία εμφάνιση του να καταγράφεται την 16η Ιανουαρίου 2026. Όπως προκύπτει από το αρχείο του γραφείου ενδοοικογενειακής βίας Αλίμου, δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές από το 2018, ούτε είχαν προκύψει θέματα ενδοοικογενειακής βίας ή άλλων επεισοδίων.

Χωρισμένοι οι γονείς του δράστη – «Το περιμέναμε», λένε οι γείτονες

Σύμφωνα μάλιστα με μαρτυρίες των γειτόνων, οι γονείς του πατροκτόνου και μητροκτόνου, ήταν χωρισμένοι εδώ και χρόνια. Ο 46χρονος δράστης των δύο φονικών, συγκατοικούσε με τη μητέρα του μέχρι τη μέρα της δολοφονίας της, ενώ στη συνέχεια από τη στιγμή που αφέθηκε ελεύθερος το 2018, έμενε με τον πατέρα του στο τριώροφο της οδού Γυθείου 11 στη Γλυφάδα, όπου σήμερα το πρωί διέπραξε και το δεύτερο φονικό.

Ακούστε την αποκαλυπτική μαρτυρία γειτόνισσας για όσα συνέβησαν και το παρελθόν του δράστη

«Εδώ στη γειτονιά, το 2014 νομίζω, ήταν που έσφαξε τη μητέρα του. Ε, μετά μπήκε μέσα, τον βρήκαν ότι δεν ήταν καλά στην υγεία του, ψυχολογικά και τέτοια, αλλά κάποια στιγμή βγήκε. Εμείς τον βλέπαμε στη γειτονιά, του λέγαμε καλημέρα, μας έλεγε και εκείνος, αλλά πάντα είχαμε μία σκέψη σχετικά με αυτό και τώρα μαθαίνουμε ότι σκότωσε τον μπαμπά του» δήλωσε η κάτοικος της γειτονιάς της Γυθείου στη Γλυφάδα, ενώ όπως ανέφερε, είδαν το πρωί την κινητοποίηση των Αρχών και τότε κατάλαβαν ότι κάτι έχει συμβεί: «Απλώς είχαμε σηκωθεί για καφέ και είδαμε το 100, τους αστυνομικούς, είπαμε κάτι έγινε και βγήκαμε και μάθαμε. Ήταν αυτό που περιμέναμε να σας πω, γιατί είχαμε ακούσει ότι είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Δεν μιλούσε με τον κόσμο, ήτανε πολύ εσωστρεφής, πάντα ήταν έτσι αυτό το παιδί. Ήταν χωρισμένοι, είχαν προβλήματα λίγο μπαμπάς και μαμά και γι’ αυτό έγινε και το φονικό. Όχι εδώ το φονικό της μαμάς, αλλού, γιατί έμενε ξεχωριστά η μητέρα. Μετά, αφού σκότωσε τη μητέρα» ανέφερε η γειτόνισσα.

Πώς σκότωσε τη μητέρα του ο τότε 34χρονος

Ο -τότε- 34χρονος άνδρας έσφαξε τη μητέρα του το βράδυ της 27ης Μαρτίου 2014 στο μπάνιο του σπιτιού που διέμεναν.

Ο 34χρονος κατάφερε στην 59χρονη μητέρα του πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι, ενώ η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στην οικία όπου διέμενε με το γιο της.

Έπειτα από τη δολοφονία, ο δράστης πήγε στο αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας το βράδυ της Πέμπτης (27/3/2014) και δήλωσε στους αστυνομικούς ότι θέλει να παραδοθεί γιατί σκότωσε την μητέρα του μέσα στο μπάνιο του σπιτιού τους.

Οι αστυνομικοί βλέποντας την κατάσταση του 34χρονου άνδρα έλεγξαν τα λεγόμενα του, πήγαν στην διεύθυνση που βρισκόταν το σπίτι του και βρέθηκαν μπροστά στο πτώμα της 59χρονης γυναίκας μέσα σε μια λίμνη αίματος χτυπημένη από μαχαίρι μέσα στο μπάνιο του σπιτιού.

Ο -τότε- 34χρονος άνδρας είχε συλληφθεί από τους αστυνομικούς οι οποίοι ζήτησαν τη συνδρομή ψυχιατρικών αρχών. Ωστόσο εύλογα ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο άνδρας κυκλοφορούσε ελεύθερος και διέμενε με τον πατέρα του όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι σήμερα που τον δολοφόνησε με τον ίδιο τρόπο.