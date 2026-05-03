Στην εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας ενός 36χρονου Αιγυπτίου, που υπέκυψε στα τραύματά του, έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό στα τέλη του περασμένου μήνα, στη Νέα Μάκρη, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Αναλυτικότερα, αποκάλυψαν τη δράση πέντε εμπλεκόμενων, με την εν διαστάσει σύζυγο του θύματος, να είναι το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση του θανάτου του 36χρονου Αιγύπτιου συνελήφθησαν τρία άτομα ξένης καταγωγής, η 31χρονη εν διαστάσει σύζυγός του, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδερφός της και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της 25ης Απριλίου, το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά σε Κέντρο Υγείας και έπειτα σε νοσοκομείο έχοντας πολλαπλά τραύματα. Τελικά κατέληξε στο νοσοκομείο, δύο μέρες αργότερα.

Όπως προέκυψε, ο θάνατος του Αιγύπτιου επήλθε συνεπεία πολλαπλών καταγμάτων οστών, μετά από ξυλοδαρμό, και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαραθώνα, ανέλαβε την προανάκριση του περιστατικού.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν συνδυαστικά εγκληματολογικά ευρήματα και προανακριτικά στοιχεία, διαπιστώθηκε ότι οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούμενοι, λόγω προσωπικών διαφορών, μετέβησαν βραδινές ώρες της 25ης Απριλίου, μαζί με τους υπόλοιπους δράστες στην οικία του 36χρονου όπου τον χτύπησαν άγρια με ξύλα και σωλήνες στο σώμα, προκαλώντας του εκτεταμένα κατάγματα, συνεπεία των οποίων κατέληξε την 27η Απριλίου του 2026.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ δύο ακόμη άτομα αναζητούνται.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαραθώνα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., εξιχνιάστηκε ανθρωποκτονία αλλοδαπού που τελέστηκε βραδινές ώρες της 24-4-2026 στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν -3- αλλοδαποί, 31χρονη, 40χρονος και 33χρονος και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε βάρος 36χρονου αλλοδαπού.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 25-4-2026 μεταφέρθηκε αρχικά σε κέντρο υγείας και έπειτα σε νοσοκομείο 36χρονος αλλοδαπός με πολλαπλά τραύματα, ο οποίος κατέληξε την 27-4-2026.

Όμως όπως προέκυψε από τις ιατρικές εξετάσεις, ο θάνατος του θύματος επήλθε συνεπεία πολλαπλών καταγμάτων οστών μετά από ξυλοδαρμό και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαραθώνα ανέλαβε την προανάκριση του περιστατικού.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά εγκληματολογικά ευρήματα και προανακριτικά στοιχεία, διαπιστώθηκε ότι οι -3- κατηγορούμενοι, ένεκα προσωπικών διαφορών, μετέβησαν βραδινές ώρες της 25-4-2026, μαζί με έτερους δράστες στην οικία του 36χρονου όπου τον ξυλοκόπησαν με ξύλα και σωλήνες στο σώμα, προκαλώντας του εκτεταμένα κατάγματα, συνεπεία των οποίων κατέληξε την 27-4-2026.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα».