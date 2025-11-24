Νεκρός με τραύματα από μαχαίρι εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 24/11 ένας 47χρονος στην περιοχή Λουτρόπυργος στη Νέα Πέραμο, μέσα σε μονοκατοικία. Το θύμα φέρεται -σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες- να δολοφονήθηκε από τον 44χρονο αδελφό του.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε για το στυγερό έγκλημα στις 5:00 το πρωί από τον τρίτο και μεγαλύτερο αδελφό της οικογένειας. Ο φερόμενος ως δράστης έχει συλληφθεί, καθώς βρέθηκε αιμόφυρτος στο σημείο. Οι ενδείξεις μαρτυρούν πως προηγήθηκε άγριος καυγάς των δύο αδερφών, πριν τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός.

Τα ακριβή αίτια της συμπλοκής δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.