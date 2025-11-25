Οι εξελίξεις στην υπόθεση με την δολοφονία της ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα είναι αδιάκοπες. Την 75χρονη δεν την σκότωσαν διαρρήκτες, αλλά η νύφη της.

Πρόκειται για τη Ροζαλία Μπαξεβάνογλου, η οποία είναι η σύντροφός ενός εκ των γιών της 75χρονης. Η Ροζαλία Μπαξεβάνογλου υπήρξε και υποψήφια βουλευτής με τη Χρυσή Αυγή το 2012 στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Το φετινό Οκτώβριο βρέθηκε νεκρή ηλικιωμένη στο σπίτι της και οι τότε πληροφορίες μιλούσαν για δύο άγνωστους άνδρες, οι οποίοι έσπασαν το παράθυρο του σπιτιού, εισέβαλαν στο εσωτερικό και επιτέθηκαν στην 75χρονη.

Ωστόσο, οι Αρχές μετά από έρευνα διαπίστωσαν ότι η νύφη της είναι η βασική ύποπτη για τη δολοφονία της ηλικιωμένης. Η Ροζαλία Μπαξεβάνογλου συνελήφθη και έχει ομολογήσει.

Σημειώνεται ότι σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 46χρονης , για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και την ενδοοικογενειακή βία.

Αύριο θα οδηγηθεί αύριο στα Δικαστήρια του Πειραιά με μέτρα υψηλής ασφαλείας να έχουν ληφθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

Η νύφη είχε μεγάλα χρέη από τζόγο

Η 46χρονη είχε μεγάλα χρέη από τον τζόγο. Σκαρφίστηκε τη ληστεία προκειμένου να πάρει χρήματα από την ηλικιωμένη και έστησε το όλο σκηνικό.

Ολομόναχη είχε δημιουργήσει το σχέδιο και είχε σκηνοθετήσει τον θάνατο της 75χρονης. Ο γιος της ηλικιωμένης και σύντροφος της κατηγορούμενης μόλις πληροφορήθηκε για την ανατροπή αυτή, “έχασε την γη κάτω από τα πόδια του”.

Η 75χρονη κρατούσε στο σπίτι 8.000-10.000 ευρώ σε μετρητά και μερικές λίρες που δεν βρέθηκαν από την έρευνα των αστυνομικών. Από το σπίτι έλειπαν και κάποια σπάνια κοσμήματα, μεγάλης αξίας, τα οποία είχε η ηλικιωμένη από τον σύζυγό της.

Πως έγινε το στυγερό έγκλημα

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι η σορός της 75χρονης έφερε βαριές κακώσεις και εκτεταμένα θλαστικά τραύματα στο τριχωτό του κεφαλιού της, στον τράχηλο και στο θώρακα.

Από τη νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της θανούσας διαπιστώθηκαν βαριές κακώσεις κεφαλής, τραχήλου και θώρακα από θλων και νύσσον και τέμνον όργανο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, πρώτες πρωινές ώρες της 31-10-2025 η κατηγορούμενη κατευθύνθηκε προς την οικία της 75χρονης και, αφού παραβίασε παράθυρο της οικίας της, την τραυμάτισε θανάσιμα, ενώ τόσο για την προσέγγιση όσο και τη διαφυγή της από τον τόπο του εγκλήματος χρησιμοποίησε αυτοκίνητο.