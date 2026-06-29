Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο νεαρός που ομολόγησε την πράξη του, καθώς και δύο ακόμη εμπλεκόμενοι, οι οποίοι πάντως ισχυρίστηκαν κατά την απολογία τους ότι δεν είχαν καμία ανάμειξη στο φονικό επεισόδιο.

Αντίθετα, οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, με την επιβολή περιοριστικών όρων, έπειτα από ομόφωνη απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα.

Αρνούνται το οπαδικό κίνητρο οι κατηγορούμενοι

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, οι συλληφθέντες προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το περιστατικό, αρνούμενοι κατηγορηματικά ότι η συμπλοκή είχε οπαδικά κίνητρα. Μάλιστα, φίλος του φερόμενου ως δράστη υποστήριξε ότι το ανήλικο θύμα ήταν εκείνο που καταδίωξε αρχικά τον 18χρονο, αναγκάζοντάς τον να τραπεί σε φυγή, πριν αντιδράσει με το θανατηφόρο χτύπημα.

Οι αντιφάσεις και η μαρτυρία-κλειδί

Κατηγορούμενος, φίλος του θύματος, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε στην συμπλοκή, υποδεικνύοντας τον 17χρονο δράστη, ως εκείνον που έφερε μαχαίρι και όχι το θύμα, όπως έχει καταθέσει προανακριτικά ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος.

«Φώναζα στο θύμα, που καταδίωκε τον δράστη, ότι ο 17χρονος έχει μαχαίρι, να γυρίσει πίσω. Το θύμα τον πρόλαβε στα 5 μέτρα. Δεν πρόλαβα να φτάσω, βλέπω το θύμα να πέφτει κάτω μέσα στα αίματα και άρχισα να καλώ σε βοήθεια», ισχυρίστηκε.

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος είχε υποστηρίξει στην πρώτη του κατάθεση ότι βρισκόταν στην Καλλιθέα όταν είδε να έρχονται προς το μέρος τους 15-20 άτομα, με φανέλες του Ολυμπιακού.

«Ο Κ. (σ.σ φίλος του) τους είπε “αράξτε μάγκες εμείς δεν είμαστε οπαδοί.” Άρχισαν να πλησιάζουν και άλλο απειλητικά και μόλις είδαν το φίλο μου με το μπαταρισμένο πόδι, ένας από αυτούς είπε “εσένα σε ξέρουμε είσαι ΑΕΚΤΖΗΣ”. Ο φίλος μου του είπε όχι, δεν ασχολούμαι, και τότε ο άλλος του έριξε πέτρα, αλλά δεν τον πέτυχε. Με ένα άλλο παιδί τρέξαμε και μας κυνήγησαν δύο από αυτούς. Το παιδί που μαχαίρωσα μετά, κατά λάθος, και ένας με γκλοπ».

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ο φίλος του κατάφερε να γλιτώσει, αλλά εκείνος όχι. Του έβαλαν, όπως λέει, τρικλοποδιά, και έπεσε κάτω. Τους φώναξε «Ρε βλάκες δεν είμαι οπαδός».

Στην ομολογία του υποστηρίζει ότι δεν είχε εκείνος το μαχαίρι, αλλά ο δεύτερος που τον κυνήγησε και του έπεσε κάτω. Όπως δηλώνει, το πήρε από το δρόμο για να… προστατευθεί.

«Τέντωσα το χέρι μου με το μαχαίρι για να φοβηθεί και έκανα ένα βήμα μπροστά εγώ, και ένα αυτός, με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με το μαχαίρι και να τον τραυματίσω. Δεν το ήθελα. Τον είδα μέσα στα αίματα, τρομοκρατήθηκα και έφυγα προς το σπίτι μου. Πιο αργά, στο Τικ Τοκ είδα ότι είναι βαριά τραυματισμένο ένα άτομο, και κατάλαβα ότι είναι από μένα».

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση θα απολογηθεί τις επόμενες ημέρες ο έβδομος κατηγορούμενος.