Στο φως έρχονται νέες πληροφορίες για το προφίλ του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Δύο οικεία πρόσωπα του ίδιου και της συζύγου του, περιγράφουν μια ανησυχητική μεταστροφή στη συμπεριφορά του, η οποία είχε γίνει ορατή περίπου ενάμιση χρόνο πριν την τραγωδία.

Ένα επικίνδυνο ταξίδι, πριν από περίπου μία δεκαετία, στάθηκε η αφορμή για να βρεθεί στην Ελλάδα, όπου κατάφερε να φτιάξει εκ νέου τη ζωή του και να δημιουργήσει οικογένεια. Ωστόσο, η πορεία του 26χρονου με καταγωγή από το Αφγανιστάν πήρε δραματική τροπή.

Σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες και παραμένει προφυλακισμένος για τον θάνατο μιας 38χρονης υπηκόου Βρετανίας, η οποία βρέθηκε νεκρή, σε προχωρημένη σήψη, κρυμμένη μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή της Κυψέλης.

Το ειδεχθές αυτό περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τόσο στην ελληνική, όσο και στη βρετανική κοινή γνώμη, με διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως η Daily Mail, να αφιερώνουν εκτενή δημοσιεύματα στην εξέλιξη των ερευνών.

Τα στοιχεία που «καίνε» τον κατηγορούμενο και τι ισχυρίζεται ο ίδιος

Παρά το γεγονός ότι ο 26χρονος αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, τα στοιχεία της δικογραφίας συνθέτουν μια επιβαρυντική εικόνα. Ο ίδιος φέρεται να έχει ομολογήσει πως απομάκρυνε τη σορό της άτυχης γυναίκας από το διαμέρισμα. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι ιδιοποιήθηκε το κινητό της τηλέφωνο και πραγματοποίησε αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών με τις τραπεζικές της κάρτες. Για να καλύψει τα ίχνη του, έστελνε μηνύματα σε οικείους της, προσποιούμενος ότι εκείνη ήταν ακόμη εν ζωή.

Την ίδια στιγμή, οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας έχει καταγράψει τον κατηγορούμενο να μεταφέρει τη μαύρη βαλίτσα που περιείχε τη σορό της 38χρονης Λίζα προς ένα εγκαταλελειμμένο ακίνητο. Αξίζει να σημειωθεί πως η αρχική ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέστη δυνατό να προσδιορίσει με σαφήνεια τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Το χρονικό της άφιξης στην Ελλάδα και η αλλαγή ζωής

Η διαδρομή του 26χρονου ξεκίνησε το 2016, όταν έφτασε στη Λέσβο μέσω Ιράν και Τουρκίας, με τη βοήθεια διακινητών.

Στα πρώτα του βήματα, στο Κέντρο Υποδοχής στη Μόρια, είχε δηλώσει πως δεν είχε κανέναν στον κόσμο, υποστηρίζοντας ότι έχασε τον πατέρα του από τους Ταλιμπάν σε μικρή ηλικία, ο αδελφός του είχε απαχθεί, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό στην Καμπούλ το 2015.

Κατά την παραμονή του στο νησί, δραστηριοποιήθηκε εθελοντικά σε χριστιανική οργάνωση, ασπάστηκε τον ευαγγελικό χριστιανισμό και στη συνέχεια του χορηγήθηκε άσυλο. Η θρησκευτική του μεταστροφή αποτελούσε κεντρικό σημείο της δημόσιας παρουσίας του.

Ο γάμος, η ανθρωπιστική δράση και οι εσωτερικές εντάσεις

Στη Λέσβο γνώρισε μια Αμερικανίδα εθελόντρια, με την οποία αναπτύχθηκε προσωπικός δεσμός που οδηγήθηκε σε γάμο το 2023.

Το ζευγάρι ταξίδευε συχνά σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και ίδρυσε μια φιλανθρωπική οργάνωση, η οποία παρείχε είδη πρώτης ανάγκης, φάρμακα και βρεφικά προϊόντα σε ευάλωτες οικογένειες. Παράλληλα, ο 26χρονος ασχολούνταν συστηματικά με την πυγμαχία.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα ο γάμος τους αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα. Άτομα από το περιβάλλον τους, ανέφεραν πως η σύζυγος είχε παρατηρήσει έντονη αλλαγή στη συμπεριφορά του, εκφράζοντας ανησυχίες για την απομάκρυνσή του από τη θρησκεία, αλλά και για τη συχνή παρουσία του σε νυχτερινά μαγαζιά και γυμναστήρια.

Παράλληλα, ο 26χρονος εμφανιζόταν απογοητευμένος. Σε αναρτήσεις του στο Facebook από την περασμένη χρονιά, κατηγορούσε ορισμένες χριστιανικές οργανώσεις στην Ελλάδα ότι εκμεταλλεύονταν οικονομικά πρόσφυγες και εθελοντές.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, κάποιες από αυτές επέβαλλαν τέλη εγγραφής στους εθελοντές, ενώ ανέφερε ότι τους στοίβαζαν στα καταλύματα και σπαταλούσαν τις δωρεές, δημοσιεύοντας παράλληλα εικόνες με το σύνθημα «Μποϊκοτάρετε τις διεφθαρμένες ΜΚΟ».

Η γνωριμία με το θύμα και η διαμονή στην Αθήνα

Η 38χρονη Λίζα είχε φτάσει στην Ελλάδα στα τέλη Ιουνίου, για να συμμετάσχει σε ιεραποστολικά και φιλανθρωπικά προγράμματα στήριξης προσφύγων. Μέσω αυτής της δράσης γνώρισε το ζευγάρι. Αρχικά διέμενε στο Κερατσίνι και στη συνέχεια μετακόμισε σε διαμέρισμα στην οδό Ρεθύμνου, το οποίο χρησιμοποιούσε η οργάνωση.

Η οικογένεια της 38χρονης την περιέγραψε ως έναν ιδιαίτερα δοτικό άνθρωπο με μακρά προσφορά, ενώ η σύζυγος του 26χρονου επιβεβαίωσε στις Αρχές ότι ο κατηγορούμενος διατηρούσε τακτική επικοινωνία μαζί της.

Το κρίσιμο βράδυ της 15ης Ιουλίου

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε στις 15 Ιουλίου, όταν η σύζυγος του 26χρονου εντόπισε μήνυμα της 38χρονης στο κινητό του. Το ίδιο βράδυ διαπίστωσε την απουσία του από το σπίτι και, μέσω εφαρμογής εντοπισμού, είδε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα της Λίζα. Όταν ζήτησε εξηγήσεις, εκείνος ισχυρίστηκε πως είχε βγει για ποδόσφαιρο και πέρασε από το σημείο απλώς για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε τελικά τρεις ημέρες αργότερα, στις 18 Ιουλίου.

Η καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψη

Οι υποψίες της συζύγου εντάθηκαν όταν άρχισε να λαμβάνει μηνύματα από το κινητό της 38χρονης, τα οποία διέφεραν αισθητά στο ύφος και στη χρήση συμβόλων (emojis) από τον συνηθισμένο τρόπο γραφής της.

Θορυβημένη, απευθύνθηκε στην Αστυνομία εκφράζοντας τους φόβους της για την εμπλοκή του συζύγου της.

Από την έρευνα του υλικού των καμερών ασφαλείας, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 26χρονο να βγαίνει από το κτήριο κρατώντας τη βαλίτσα, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του, την 1η Αυγούστου.

Οι ισχυρισμοί για τον «Νίκο» και τα ευρήματα

Εξεταζόμενος, ο 26χρονος υποστήριξε ότι βρήκε τη 38χρονη σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο μπάνιο, και την επομένη επέστρεψε, διαπιστώνοντας τον θάνατό της.

Ισχυρίστηκε ότι κατέληξε στη μεταφορά της σορού με το όχημα της συζύγου του κατόπιν προτροπής ενός ηλικιωμένου άνδρα σε στάση λεωφορείου, τον οποίο αποκάλεσε «Νίκο». Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι ο εν λόγω άνδρας τον εκβίαζε και πως μέρος των χρημάτων που απέσπασε από τις κάρτες του θύματος κατέληξε σε εκείνον.

Σε βάρος του 26χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν ένα όπλο ρέπλικα τύπου Glock και ένα στρατιωτικό μαχαίρι.