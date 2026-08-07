Συντετριμμένοι δηλώνουν οι δύο Αμερικανοί εθελοντές που είχαν αναλάβει τη φροντίδα του 26χρονου Αφγανού όταν εκείνος έφτασε ως έφηβος στην Ελλάδα. Ο κατηγορούμενος αρνείται τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, παραδεχόμενος μόνο τη μεταφορά της σορού της μέσα σε βαλίτσα.

Το χρονικό της φιλοξενίας στη Λέσβο

Σοκ και απορία επικρατεί στο περιβάλλον του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος εμπλέκεται στη ζοφερή υπόθεση με τη σορό της Κυψέλης και θύμα την 38χρονη Σκωτσέζα, Λίζα Ρος. Το ζευγάρι των Αμερικανών, που βρισκόταν στη Λέσβο για ανθρωπιστική δράση στο προσφυγικό κέντρο της Μόριας, μίλησε στη Daily Mail εκφράζοντας την αδυναμία του να συνδέσει τον νεαρό που γνώρισε, με τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζει σήμερα.

Όπως περιέγραψαν, γνώρισαν τον κατηγορούμενο το 2016, όταν εκείνος έφτασε στη Λέσβο σε ηλικία μόλις 16 ετών, έχοντας γλιτώσει από δύο ναυάγια κατά το πέρασμά του από την Τουρκία. Μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε τον καταυλισμό της Μόριας, το ζευγάρι αποφάσισε να προσφέρει καταφύγιο στον νεαρό και σε δύο ακόμη ανήλικους.

«Όταν κάηκε ο καταυλισμός, τον πήραμε στο σπίτι γύρω στις πέντε το πρωί. Εκείνος έμεινε μαζί μας, ενώ οι άλλοι έφυγαν. Κατά κάποιον τρόπο τον κρατήσαμε κοντά μας, τον υιοθετήσαμε, ας πούμε», ανέφερε ο Αμερικανός εθελοντής.

Ο 26χρονος έζησε μαζί τους για σχεδόν δύο χρόνια, μέχρι τη στιγμή που το ζευγάρι επέστρεψε στην Ατλάντα των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η σχέση τους ήταν στενή: τους αποκαλούσε «μαμά» και «μπαμπά», ενώ η γυναίκα τον βοηθούσε στα μαθήματα και την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.

«Δεν είχε δείξει ποτέ κάτι που να μας ανησυχήσει»

Απαντώντας στο ερώτημα αν είχαν υποψιαστεί ποτέ βίαιες τάσεις στη συμπεριφορά του, οι δύο Αμερικανοί ήταν κατηγορηματικοί: «Ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια»: Η Αμερικανίδα χαρακτήρισε την είδηση της σύλληψης «σπαρακτική» και δήλωσε πως αδυνατεί να πιστέψει όσα συνέβησαν. Ο σύζυγός της είπε: «Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι ο άνθρωπος που γνώρισα ως έφηβο, δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος που είναι σήμερα», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με όσα είχε εξιστορήσει ο ίδιος στο παρελθόν, ο 26χρονος έχασε μέλη της οικογένειάς του στο Αφγανιστάν πριν διαφύγει μέσω Πακιστάν, Ιράν και Τουρκίας. Μετά τη διαμονή του στη Λέσβο, γνώρισε την Αμερικανίδα σύζυγό του (επίσης εθελόντρια), με την οποία παντρεύτηκε το 2023 και απέκτησε παιδί τον Απρίλιο του 2024.

Σήμερα, ο 26χρονος βρίσκεται υπό κράτηση αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για:

Ανθρωποκτονία με πρόθεση

Ληστεία

Παραβάσεις περί όπλων

Στις καταθέσεις του στις Αρχές, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι μετέφερε τη σορό της 38χρονης Λίζα Ρος μέσα σε βαλίτσα και την εγκατέλειψε σε κτήριο στην Κυψέλη, αρνείται όμως κατηγορηματικά ότι ήταν εκείνος που αφαίρεσε τη ζωή της. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των ερευνών διαδραμάτισαν οι καταθέσεις της συζύγου του, που με εφαρμογή παρακολούθησης στίγματος εντόπισε το κινητό στο σπίτι όπου έμενε η Βρετανή.