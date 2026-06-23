Σημαντικές ανατροπές στην υπόθεση της δολοφονίας της 54χρονης και του γιου της στο Αίγιο φέρνουν στο φως τα τελευταία ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Ενώ ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας παραμένει προφυλακισμένος, επιμένοντας στην αθωότητά του, ένα νέο εύρημα περιπλέκει την κατάσταση. Συγκεκριμένα, στο όπλο του εγκλήματος εντοπίστηκε γενετικό υλικό (DNA) το οποίο δεν ταυτοποιείται ούτε με τα δύο θύματα, αλλά ούτε και με τον κατηγορούμενο.

Το μυστήριο με τα αποτυπώματα και τα «καθαρά» όπλα

Σύμφωνα με τις εργαστηριακές αναλύσεις, πάνω στο όπλο και το μαχαίρι ανιχνεύθηκε αποκλειστικά το DNA των θυμάτων, γεγονός που οι Αρχές θεωρούν αναμενόμενο λόγω της ροής του αίματος. Ωστόσο, η απουσία αποτυπωμάτων προβληματίζει.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τα αποτυπώματα στο μαχαίρι ενδέχεται να ξεπλύθηκαν από το ίδιο το αίμα της 54χρονης. Όσον αφορά το όπλο, το πιθανότερο σενάριο είναι να σκουπίστηκε σχολαστικά από τον δράστη αμέσως μετά την πράξη.

Το «παράθυρο» των 8 ωρών και το σενάριο της συγκάλυψης

Η πλήρης απουσία αποτυπωμάτων του 65χρονου Ιταλού στο χώρο αναλύεται από τις Αρχές υπό συγκεκριμένα πρίσματα. Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha, εξετάζονται τρία βασικά ενδεχόμενα:

– Χρήση γαντιών: Ο δράστης φρόντισε να μην αφήσει ίχνη κατά τη διάρκεια των δολοφονιών.

– Καθαρισμός με χλώριο: Στο σπίτι εντοπίστηκε μεγάλο δοχείο χλωρίνης, με τον κατηγορούμενο να ισχυρίζεται πως προοριζόταν για τη σφουγγαρίστρα.

– Εξαφάνιση στοιχείων: Ο κατηγορούμενος είχε στη διάθεσή του ένα κενό οκτώ ωρών πριν ειδοποιήσει την αστυνομία, χρόνος ικανός για να πετάξει ενοχοποιητικά ρούχα και αντικείμενα.

Παράλληλα, εξετάζεται η πιθανότητα ο δολοφόνος να τοποθέτησε τα χέρια των θυμάτων πάνω στο όπλο μετά θάνατον, επιχειρώντας να σκηνοθετήσει το σκηνικό για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

Στο μικροσκόπιο οι κάμερες και το σενάριο για συνεργό

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνονται πλέον στην ανάλυση οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή του Λόγγου, με σκοπό τη χαρτογράφηση των κινήσεων των εμπλεκομένων. Επιπλέον, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ο 65χρονος να είχε συνεργό που τον βοήθησε στην εξαφάνιση των αποδεικτικών στοιχείων.

Ένας επιπλέον «γρίφος» για τις Αρχές είναι μια πρόσφατα κομμένη δίοδος στα συρματοπλέγματα της περίφραξης του σπιτιού. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαλευκάνουν αν πρόκειται για το σημείο διαφυγής κάποιου εξωτερικού δράστη ή για μια ακόμα προσπάθεια αλλοίωσης της σκηνής του εγκλήματος. Τέλος, όπως μετέδωσε το Star, τα μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων και του κατηγορουμένου αναμένεται να ρίξουν φως στο πραγματικό κίνητρο της τραγωδίας.