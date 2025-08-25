Ανατριχιαστικές είναι οι λεπτομέρειες του άγριου φονικού στον Βόλο με θύμα 36χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών την περασμένη Παρασκευή.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι την ώρα που η άτυχη γυναίκα έτρεχε να σωθεί και την προλάβαινε στην είσοδο ο δράστης, ο γιος της οικογένειας, ηλικίας 13 ετών, όρμησε στον 40χρονο για να τον σταματήσει!

Τα τρία μικρότερα παιδιά της οικογένειας ήταν μπροστά στον καβγά που είχε το ζευγάρι στο διαμέρισμά του το πρωί πριν από τη συζυγοκτονία.

Βλέποντας τη μητέρα τους να τρέχει να σωθεί και τον πατέρα να την ακολουθεί με άγριες διαθέσεις τα δύο μεγαλύτερα παιδιά, η 16χρονη κόρη και ο 13χρονος γιος, προσπάθησαν να βοηθήσουν την 36χρονη.

Το μικρότερο κοριτσάκι, ηλικίας μόλις 5 χρόνων, παρέμενε σοκαρισμένο στο διαμέρισμα.

Ο 13χρονος έτρεξε για να σταματήσει τον δράστη.

Ήταν γαντζωμένος επάνω στον 40χρονο και τον τραβούσε από τον λαιμό, ενώ ο δράστης ορμούσε και κάρφωνε με αιχμηρό εργαλείο από σετ ψησίματος, τη σύζυγό του και μητέρα του παιδιού.

Από πίσω τους έτρεξε και η δεύτερη κόρη του θύματος, στα χέρια της οποίας λίγο αργότερα ξεψύχησε η 36χρονη.

Πηγή: taxydromos.gr