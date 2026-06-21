«Αποδίδονται πληροφορίες σε αστυνομικές πηγές που δεν ισχύουν και άρα ούτε τα σενάρια που βλέπουν το φως της δημοσιότητας έχουν ισχύ». Με αυτή την κατηγορηματική δήλωση, υψηλόβαθμος αξιωματικός που επιβλέπει τις έρευνες για το έγκλημα στον Λόγγο του Αιγίου απαντά στα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για «γκάφα» της Ασφάλειας Αιγίου.

Αφορμή για την κριτική των ΜΜΕ στάθηκε το γεγονός ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις DNA και γενετικού υλικού δεν απέδωσαν ενοχοποιητικά στοιχεία για τον 65χρονο Ιταλό κατηγορούμενο. Συγκεκριμένα, στα νύχια του δεν ανιχνεύθηκε ξένο DNA, ενώ δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματά του ούτε στο φλόμπερ, ούτε στο μαχαίρι με τα οποία δολοφονήθηκαν η 54χρονη Μαρία και ο γιος της, Ολύμπιος.

Αναμενόμενα τα εργαστηριακά αποτελέσματα

Ο ίδιος αξιωματικός ξεκαθαρίζει: «Δεν εξεπλάγημεν από τις απαντήσεις της εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης. Ήταν ισχυρή η πιθανότητα να μην βρεθεί κάτι, γιατί ο δράστης είχε τον χρόνο να σβήσει ίχνη και να εξαφανίσει πειστήρια του διπλού εγκλήματος».

Για την ΕΛ.ΑΣ., ο πυρήνας της έρευνας παραμένει σταθερός και ο φάκελος συνεχίζει να εμπλουτίζεται.

Τα δεδομένα που «δείχνουν» τον Ιταλό – Το μυστήριο με τον κουβά και τη σφουγγαρίστρα

Οι Αρχές του Αιγίου απορρίπτουν τα περί αποτυχίας, επιμένοντας ότι ο Ιταλός παραμένει ο μοναδικός ύποπτος, καθώς οι αρχικές τους διαπιστώσεις παραμένουν ισχυρές.

Συγκεκριμένα, το βιντεοληπτικό υλικό δείχνει ότι κατά τις επίμαχες ώρες δεν εισήλθε στο οίκημα κανένα άλλο πρόσωπο εκτός από τον Μάρκο, τη Μαρία και τον Ολύμπιο. Παράλληλα, στην πίσω πλευρά του σπιτιού, η οποία δεν καλύπτεται από τις κάμερες, δεν βρέθηκε κανένα ίχνος παραβίασης.

Ο δράστης είχε περιθώριο άνω των έξι ωρών για να σφουγγαρίσει, να απομακρύνει τα αίματα, να καθαρίσει τα όπλα, να πλύνει τα εσώρουχά του και να εξαφανίσει τα ρούχα του, τον κουβά και τη σφουγγαρίστρα.

Ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι η μητέρα σκότωσε τον γιο της με όπλο και μαχαίρι και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε 20 φορές κρίνεται αβάσιμος. Αν είχε συμβεί αυτό, δεν θα υπήρχε λόγος συγκάλυψης των ιχνών και θα είχαν βρεθεί αποτυπώματα της μητέρας στα όπλα.

Για σοβαρά θέματα υγείας της μητέρας, μιλούν κοντινοί άνθρωποι του Ολύμπιου

Έγκυρες πηγές της Αστυνομίας επεσήμαναν στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ότι η εργαστηριακή έρευνα βρίσκεται ακόμα στα μισά. Αυτό που αναμένεται τώρα είναι η ολοκλήρωση της εξέτασης του αυτοκινήτου του Ιταλού για να διαπιστωθεί αν μετακινήθηκε το πρωί της 9ης Ιουνίου, καθώς και τα δεδομένα από την ανάλυση του κινητού του τηλεφώνου.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η σύντροφος του Ολύμπιου κατέθεσε στην Ασφάλεια Αιγίου πως η 54χρονη αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά θέματα υγείας, σε σημείο που εξεταζόταν ακόμα και το ενδεχόμενο εγκλεισμού της σε κλινική.

Η συνήγορος υπεράσπισης του 65χρονου, Μαρία Γιαννοπούλου, δήλωσε ότι οι συγκεκριμένες μαρτυρίες ευνοούν τον πελάτη της, ενισχύοντας τη δική του εκδοχή, ότι δηλαδή η μητέρα βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ και σοκ όταν πυροβόλησε το παιδί της και στη συνέχεια έστρεψε το μαχαίρι στον εαυτό της.