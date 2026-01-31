Ένα ντόμινο παραλείψεων και εγκληματικών κενών ασφαλείας οδήγησε στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που «κόστισε» τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες μητέρες.

Η υπόθεση αυτή δεν είναι απλή, αλλά κρύβει «σκοτεινά σημεία» τα οποία βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση. Η έρευνα στρέφεται σε δύο βασικούς άξονες.

Αρχικά, από την μία πλευρά έχουμε τα αίτια της τραγωδίας και από την άλλη το ποιος ευθύνεται που έφτασε σε αυτό το σημείο το εργοστάσιο. Οι έρευνες από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας είναι αδιάκοπες.

Δημοσιεύτηκε χθες Παρασκευή έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το οποίο αφορά τις προβληματικές δεξαμενές υγραερίου στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Στο έγγραφο αναφέρονται τα εξής: «Κατά τη διάρκεια της παρούσας άδειας λειτουργίας η επιχείρηση να εφοδιαστεί με άδεια δόμησης για την τοποθέτηση των δεξαμενών υγραερίου από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία». Από το 2020 η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε απορρίψει την εγκατάσταση των δεξαμενών προπανίου στο συγκεκριμένο σημείο.

Έξι χρόνια μετά την προειδοποίηση το σύστημα του υγραερίου παρέμενε προβληματικό, οι σωληνώσεις ήταν θαμμένες σε λάθος σημείο και καμία υπηρεσία δεν επενέβαινε για έλεγχο.

Το 2025 εκδόθηκε νέο έγγραφο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με το οποίο εγκρινόταν η εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, υπό αυστηρές προϋποθέσεις τήρησης όλων των μέτρων ασφαλείας.

Το κρίσιμο ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι αρχές είναι αν οι όροι αυτοί τηρήθηκαν στην πράξη και αν οι έλεγχοι που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο έγιναν όπως όφειλαν.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Πυροσβεστική για τα αίτια της τραγωδίας συνοδευόταν από ένα γράφημα που έδειχνε ρωγμές σε σωλήνα και διαρροή υγραερίου. Ίσως ήταν λίγο βιαστική…

Βάσει αυτών των δεδομένων δόθηκε η εντύπωση ότι είχε εντοπιστεί ο σωλήνας με τη διάτρηση. Κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί, γιατί ο σωλήνας αυτός ήταν βαθιά στο έδαφος και χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να εντοπιστεί.

Συνεπώς, όταν έγινε η ανακοίνωση, δεν υπήρχε καμία εικόνα του διάτρητου σωλήνα και του ακριβούς σημείου της διαρροής του προπανίου.

Το αδήλωτο υπόγειο

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Σεπτέμβριο του 2025 η «Βιολάντα» κατέθεσε στην Πυροσβεστική μελέτη πυρασφάλειας. Δεν υπήρχε πουθενά στην μελέτη αυτή το υπόγειο.

Ο ένας τοίχος του υπογείου, μάλιστα, ήταν χωμάτινος -όπως λέγεται- και αυτό μπορεί να βοήθησε τη συσσώρευση του αερίου. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν καταγγελίες από συγγενείς θυμάτων και εργαζόμενους, που έλεγαν ότι τις τελευταίες 15 ημέρες, υπήρχε μια έντονη οσμή αερίου στον χώρο.

Πουθενά δεν φαίνεται υπόγειο στην ενημέρωση οικοδομικής άδειας του 2025. Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει το έγγραφο, σύμφωνα με τα οποίο φαίνεται ότι το υπόγειο δεν είναι δηλωμένο στην ενημέρωση οικοδομικής άδειας 2025.

Διαρροή προπανίου στο έδαφος για μήνες

Το προπάνιο διέρρεε για μήνες και «πότιζε» το έδαφος στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, μέχρι τη μοιραία νύχτα που προκλήθηκε η φοβερή έκρηξη η οποία προκάλεσε τον θάνατο των πέντε γυναικών. Οι αρμόδιες Αρχές, που έλεγξαν το χώρο μετά το δυστύχημα, έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνα από το σημείο που οι σωληνώσεις είχαν τρυπήσει.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι σωλήνες ήταν σε χώρο που είχε τσιμεντωθεί και το προπάνιο πέρασε στο υπόγειο του εργοστασίου και συσσωρεύτηκε εκεί.

