H Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. (Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών), με αφορμή το εξαιρετικά σοβαρό ναυτικό ατύχημα που σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες στη θαλάσσια περιοχή της Αίγινας, εξέδωσε επίσημη δήλωση.

Ο Πρόεδρος, Γιώργος Βάλλης, ανέφερε τα εξής:

«Aισθάνομαι την επιτακτική ανάγκη να κρούσω τον κώδωνα του κινδύνου για τα ζητήματα ασφαλείας στη ναυσιπλοΐα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, το σκάφος, κινούμενο με υπερβολική ταχύτητα, προσέκρουσε αρχικά σε ξέρα και στη συνέχεια, παρασυρόμενο από τις καιρικές συνθήκες, εκβράστηκε στις ακτές.»

O ίδιος εξέφρασε τη οργή του ως προς το γεγονός ότι το συγκεκριμένο σκάφος έπλεε εντελώς ανασφάλιστο, έχοντας μάλιστα επιβάτες επί του καταστρώματος τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Μίλησε για «μνημείο εγκληματικής ανευθυνότητας και αμέλειας, που καταστρατηγεί κάθε θεμελιώδη κανόνα προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.»

Το σκάφος παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα εγκαταλελειμμένο στο σημείο της προσάραξης, χωρίς να έχει γίνει καμία απολύτως ενέργεια για την απομάκρυνσή του.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. καταδικάζει απερίφραστα τέτοιες επικίνδυνες πρακτικές και απαιτεί την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων Λιμενικών και Κρατικών Αρχών για την κατεπείγουσα απομάκρυνση του ναυαγίου και την επιβολή των αυστηρότερων προβλεπόμενων κυρώσεων στους υπευθύνους.

«Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελούν προτεραιότητες που δεν επιδέχονται καμία έκπτωση.»