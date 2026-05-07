Εγκληματική ενέργεια οδήγησε στον θάνατο του 73χρονου, που βρέθηκε στις 10:00 της Τετάρτης, 6 Μαΐου, νεκρός στην αυλή του σπιτιού του, στο χωριό Κάτω Άγιος Ιωάννης, της Πιερίας.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έρευνα, διαπιστώθηκαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όπως επίσης κακώσεις στα πλευρά – τραύματα που εκτιμάται ότι προκλήθηκαν 12 με 24 ώρες πριν επέλθει ο θάνατός του.

Τη σορό του άνδρα εντόπισε γείτονας, ο οποίος ενημέρωσε το ΕΚΑΒ. Εν συνεχεία ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές Αρχές.

Την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.