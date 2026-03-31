Ασφυκτικό θάνατο «έδειξε» η ιατροδικαστική εξέταση για την 59χρονη που βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Τα ιατροδικαστικά ευρήματα επιβεβαίωσαν την αρχική εκτίμηση ως προς την αιτία θανάτου.

Ως μέσο τέλεσης του εγκλήματος εκτιμάται το λουρί από την τσάντα της γυναίκας, που ήταν περασμένο γύρω από τον λαιμό της κατά τον εντοπισμό της. Στο πρόσωπό της εντοπίστηκε επίσης χτύπημα- πιθανότατα από μπουνιά (στην περιοχή του ματιού).

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προέκυψαν ευρήματα σεξουαλικής κακοποίησης.

Μέσα στην οικία δεν βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι έλειπαν προσωπικά αντικείμενα της παθούσας, όπως για παράδειγμα έγγραφα και κοσμήματα.

Στελέχη του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδας προσδοκούν να πάρουν απαντήσεις και από το κινητό της τηλέφωνο, το οποίο βρέθηκε στο σπίτι. Η τηλεφωνική συσκευή εστάλη στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Η 59χρονη ζούσε μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, ενώ είχε επιλέξει να αγοράσει την μονοκατοικία στον Εύοσμο για να είναι κοντά σε συγγενικά της πρόσωπα. Τους τελευταίους μήνες φαίνεται πως είχε αρχίσει να ανακαινίζει το σπίτι, για το οποίο είχε δώσει προκαταβολή.

Το χρονικό της υπόθεσης

Οι αστυνομικοί βρέθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (30/03), αντιμέτωποι με το αποτρόπαιο θέαμα, αφού όταν εισήλθαν στο σπίτι της οδού Αρειανού, αντίκρισαν την 59χρονη νεκρή στο κρεβάτι της. Οι Αρχές μπήκαν στην μονοκατοικία μετά από ειδοποίηση μιας φίλης της, η οποία δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της.

Η σορός της 59χρονης εντοπίστηκε γυμνή από τη μέση και πάνω, ενώ είχε ένα λουρί από τσάντα δεμένο στον λαιμό της και έφερε τραύματα στο πρόσωπο.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής. Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ