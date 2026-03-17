Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 17 Μαρτίου, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας – μεταξύ των οποίων η Κρήτη, η Αττική και η Θήβα -, με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπορευόταν και εκμεταλλευόταν ανθρώπους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα μέλη της φέρονται να είχαν στήσει ένα μεγάλο δίκτυο εκμετάλλευσης μεταναστών, κυρίως από χώρες της Ασίας. Τα στελέχη της Υπηρεσίας που χειρίζονται την υπόθεση, μιλούν για «σύγχρονο δουλεμπόριο», αλλά και για «εμπόριο ψυχών», καθώς οι άνθρωποι αυτοί φέρονται να έχουν πέσει θύματα εκμετάλλευσης.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται, μεταξύ άλλων, ιδιωτικό ΚΕΠ στο Ηράκλειο, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να δήλωναν εικονικούς εργοδότες για να εξασφαλίζουν άδειες παραμονής και εργασίας, ενώ στην πραγματικότητα οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνταν στους εργοδότες που εμφανίζονταν στα χαρτιά. Αντίθετα, τους εκμεταλλεύονταν οικονομικά και εργασιακά, «ενοικιάζοντάς» τους σε επιχειρήσεις ή για διάφορες εργασίες και παρακρατώντας χρήματα.

Ήδη έχουν προσαχθεί και εξετάζονται περί τα 20 άτομα, μόνο στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, ενώ κατασχέθηκαν πάνω από 200.000 ευρώ.

Το πολυμελές δίκτυο λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2024, έχοντας ως «βάση» το Ηράκλειο της Κρήτης, όμως η δράση του εκτεινόταν σε Λασίθι, Αττική, Βοιωτία και άλλες περιοχές της χώρας.

Αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε ο Δ.Κ., ο οποίος συντόνιζε τη δράση της οργάνωσης, έχοντας δίπλα του στενά συγγενικά και έμπιστα πρόσωπα.

Το κύκλωμα έδινε έμφαση στη δημιουργία οικονομικής εξάρτησης για τα θύματα. Οι μετανάστες, προκειμένου να μεταφερθούν στην Ελλάδα, φέρονται να κατέβαλαν σημαντικά χρηματικά ποσά, τα οποία στη συνέχεια καλούνταν να «ξεχρεώσουν» εργαζόμενοι υπό καθεστώς πίεσης.

Η οργάνωση διατηρούσε ενεργούς τους «δεσμούς χρέους», εξασφαλίζοντας ότι τα θύματα παρέμεναν εγκλωβισμένα στο σύστημα εκμετάλλευσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, έχουν ήδη καταγραφεί τουλάχιστον 19 περιπτώσεις ανθρώπων, των οποίων τα διαβατήρια είχαν αφαιρεθεί από μέλη του κυκλώματος. Η πρακτική αυτή λειτουργούσε ως μηχανισμός πίεσης, στερώντας από τα θύματα τη δυνατότητα μετακίνησης ή αποχώρησης και καθιστώντας τα πλήρως εξαρτημένα.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν δεκάδες άτομα, μεταξύ των οποίων μέλη του βασικού πυρήνα, μεσάζοντες ξένης καταγωγής, επιχειρηματίες που λειτουργούσαν ως «εικονικοί εργοδότες» και συνεργοί που διευκόλυναν τη λειτουργία του κυκλώματος. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά κακουργημάτων, όπως: η σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η εμπορία ανθρώπων, η διευκόλυνση παράνομης εισόδου και διαμονής, η απάτη κατά του Δημοσίου, η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και η παράνομη κατακράτηση.

Οι έρευνες συνεχίζονται.