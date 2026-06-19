Τέλος στη δράση μιας επικίνδυνης εγκληματικής ομάδας, η οποία ειδικευόταν σε εκβιάσεις και εμπρησμούς, έβαλαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ημεδαπών, οι οποίοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, εκβίαση και εμπρηστικούς μηχανισμούς.

Το χρονικό της τρομοκρατίας και οι στόχοι

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο πυρήνας της οργάνωσης σχηματίστηκε το καλοκαίρι του 2025 από δύο εκ των συλληφθέντων. Στην πορεία, η ομάδα μεγάλωσε με τη στρατολόγηση ενός τρίτου ατόμου, καθώς και δύο ακόμη συνεργών, οι οποίοι είχαν αναλάβει αποκλειστικά τον ρόλο των εκτελεστικών οργάνων. Μοναδικός σκοπός της σπείρας ήταν η συστηματική τρομοκράτηση και ο εκβιασμός ενός συγκεκριμένου άνδρα.

Η δράση τους, η οποία εκτεινόταν από το καλοκαίρι του 2025 έως και τον Φεβρουάριο του 2026, περιλαμβάνει:

– Τέσσερις εμπρηστικές επιθέσεις (δύο τετελεσμένες και δύο σε μορφή απόπειρας) σε οχήματα που ανήκαν στο θύμα, στην επιχείρησή του, αλλά και στον γιο του.

– Γεωγραφική εξάπλωση των χτυπημάτων, καθώς οι εμπρησμοί σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Πιερίας και της Λάρισας.

– Σωματική βία, αφού τον περασμένο Οκτώβριο, ένα από τα εκτελεστικά μέλη της σπείρας επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια τον γιο του επιχειρηματία, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Τα ευρήματα των ερευνών και η ρευματοκλοπή

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μια σειρά από ενοχοποιητικά στοιχεία και παράνομα αντικείμενα. Συγκεκριμένα βρέθηκαν:

– Το χρηματικό ποσό των 8.050 ευρώ.

– 40 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, για τα οποία δεν είχαν πληρωθεί οι νόμιμοι δασμοί.

– 3 κινητά τηλέφωνα και ένα ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τις εγκληματικές τους δραστηριότητες.

– Μια πειραγμένη συσκευή μέτρησης πρωτεΐνης και υγρασίας, η οποία είχε τροποποιηθεί εσκεμμένα ώστε να αλλοιώνει τις ενδείξεις.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του μέλους που εκτελούσε τις επιθέσεις, με τη συνδρομή κλιμακίου του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος έκλεβε ρεύμα, ηλεκτροδοτώντας παράνομα την οικία του.

Στον Ανακριτή οι συλληφθέντες

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, ο οποίος τους παρέπεμψε στον Ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν. Την ίδια στιγμή, οι έρευνες της Ασφάλειας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δύο ασύλληπτων μελών της οργάνωσης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν προχθές (17 Ιουνίου 2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, 3 ημεδαποί άνδρες, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της εκβίασης και του εμπρησμού.

Ειδικότερα, οι 2 από τους συλληφθέντες είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση από το καλοκαίρι του 2025, στην οποία εντάχθηκε ο τρίτος συλληφθείς και 2 ακόμα άτομα, που είχαν εκτελεστικό ρόλο, με σκοπό την εκβίαση ημεδαπού άνδρα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, εμπλέκονται σε 4 περιπτώσεις εμπρησμού οχημάτων, εκ των οποίων οι 2 απόπειρες, σε οχήματα ιδιοκτησίας του παθόντα, της εταιρείας του και του γιου του, που έγιναν από το καλοκαίρι του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 σε περιοχές της Πιερίας και της Λάρισας.

Επιπλέον τον περασμένο Οκτώβριο ο συλληφθείς, που είχε εκτελεστικό ρόλο στην οργάνωση, με τη χρήση σωματικής βίας προκάλεσε σωματικές βλάβες στον γιο του ημεδαπού άνδρα.

Σε έρευνες που έγιναν βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

– το χρηματικό ποσό των 8.050 ευρώ,

– 40 πακέτα τσιγάρων, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φόροι και δασμοί,

– 3 κινητά τηλέφωνα και

– 1 συσκευή μέτρησης πρωτεΐνης και υγρασίας που είχε υποστεί επέμβαση, προκειμένου να παρουσιάζει αλλοιωμένες ενδείξεις μετρήσεων.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα που είχε εκτελεστικό ρόλο, με τη συνδρομή συνεργείου της ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε να ηλεκτροδοτούνταν παράνομα. Επίσης κατασχέθηκε και ένα όχημα, ως μέσο τέλεσης εγκληματικής πράξης.

Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των στοιχείων των 2 μελών της οργάνωσης, που είχαν εκτελεστικό ρόλο.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.